Agenda de Novembro do Edifício Maringá da CAA/PR traz atividades diversificadas

CAA/PR vai abrir exposição no Edifício Maringá em referência a campanha de conscientização Novembro Azul

Tem início na próxima semana as atividades programadas pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná para o Edifício Maringá neste mês de novembro. Uma exposição sobre o tema Novembro Azul, um workshop sobre decoração de natal, curso de inclusão digital e uma Roda de Chá são algumas das ações programadas na Agenda de Novembro. Para todas atividades é necessário se inscrever com antecedência. Confira o que está programado.

Inclusão Digital: Na segunda-feira, 13 de novembro, tem início o curso de Inclusão Digital promovido pela CAA/PR em parceria com a Comissão dos Direitos do Idoso da OAB Paraná. Serão dois encontros, nos dias 13 e 28, às 10horas, que vão iniciar os alunos adultos no uso de computador e smartphone por meio de linguagem simples e objetiva. O curso vai abordar o funcionamento dos equipamentos, internet e redes sociais, entre outros temas. É recomendável que o aluno leve seu próprio equipamento. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas com antecedência pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Salve uma vida: No próximo dia 14, às 17 horas, a CAA/PR em parceria com a Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná promove o curso “Salve uma vida”, com o médico Erik Freitas Curi, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA). Durante o curso que vai acontecer às 17 horas, serão passadas orientações sobre sintomas de paradas cardiorrespiratórias, obstrução das vias aéreas e maneiras de reanimar a pessoa antes de chegar o socorro especializado. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . Serão aceitas doações voluntárias de fraldas geriátricas para o Hospital Erasto Gaertner ou um quilo de alimento não perecível.

Novembro Azul: No dia 14, às 18h30, será aberta a exposição “Olhares sobre o novembro azul”, com obras dos fotógrafos Walter Ney, Sander Riquetti e Enio Salgado. Com imagens na cor azul a exposição é uma referência ao engajamento da CAA/PR na campanha mundial de conscientização sobre o câncer de próstata Novembro Azul.

Roda de chá: No dia 20 de novembro, às 19 horas, o especialista em chás, Nilton Gasparato dará um curso sobre os benefícios, preparação e degustação de chás. Os interessados em participar devem se inscrever com antecedência pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e no dia do curso levar um brinquedo para doação ao Natal de crianças carentes.

Workshop: No dia 22, às 19 horas , a advogada e consultora de imagem Márcia Caldas vai ministrar o workshop “Decoração de natal sustentável”. A proposta é despertar a criatividade pra os participantes utilizarem materiais sustentáveis na decoração natalina. Após o workshop, em parceria com a loja Grand Cru, haverá degustação de vinhos com a presença da sommelière Edinéia Biassi . Inscrições pelo Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. com doação de brinquedos para o Natal de crianças carentes.

Aulas de violão: A Agenda de Novembro também inclui aulas de violão com o professor Christian Becker. São aulas em três módulos em turma com mensalidade de R$ 100,00 ou individual no valor de R$ 130,00. Os interessados devem mandar e-mail para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. para agendar teste de nivelamento. As aulas são às terças-feiras, tarde e noite.

