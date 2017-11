Cidade

Apartamento esbanja conforto, amplitude e funcionalidade em menos de 150 m²

30 Outubro 2017

Localizado na capital paranaense, o projeto de interiores chama a atenção pela delicadeza nos detalhes clássicos onde predomina o contemporâneo

Atemporal e funcional o apartamento de 142 m² situado em Curitiba-PR abriga três pessoas que circulam com fluidez entre os espaços. Projetado pelo escritório Bárbara Kubrusly Arquitetura para uma família composta por um casal maduro e seu filho, a decoração da residência é uma miscelânea de detalhes clássicos – incluindo relíquias de família – dispostos em ambientes contemporâneos onde predominam as cores fendi, off-white e o marrom da madeira.

Em cinco meses a arquiteta ambientou nove ambientes incluindo salas de estar e jantar, lavabo, cozinha, despensa, lavanderia, quartos de casal e do filho, um home office, além da área de circulação, sendo que todos os espaços são climatizados por ar condicionado tipo Split. Por ter aproveitado ao máximo a iluminação natural que a orientação do apartamento proporciona, Bárbara optou por um projeto luminotécnico mais simples.

“Destaquei alguns pontos, como os quadros. O hall possui um charme que é a iluminação de baixo para cima, que ressalta o papel de parede, o forro de gesso e as colunas de madeira”, conta. Em continuidade às colunas, segue um painel de madeira que oculta as portas do lavabo e do corredor.

Bárbara também dá ênfase para o painel existente na sala de jantar. “Com espelhos embutidos, ele oferece integração entre a cozinha e sala, melhorando a circulação”, declara. Em relação aos revestimentos, chama a atenção o porcelanato em formato de réguas utilizado na sala de estar que simula perfeitamente a madeira, porém, além de oferecer aconchego, proporciona praticidade. Nesse mesmo ambiente, tanto os painéis como o rack da televisão foram desenhados pela arquiteta.

O quarto de casal é um dos pontos altos do apartamento. Com papel de parede neoclássico, cores claras e delicadas, espelhos que revestem quase uma parede toda, e itens decorativos em vidro, o espaço esbanja aconchego e conforto. Na parede, um quadro da Virgem Maria segurando Jesus, emoldurado em dourado.