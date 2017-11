Cidade

Arquitetos e designers fazem visita ao Lar Batista Esperança

Escrito por 30 Outubro 2017 .

Ao todo 24 profissionais participam do Projeto Mueller Ecodesign Social

O Shopping Mueller promoveu nesta quarta-feira (27), uma visita técnica ao Lar Batista Esperança, com os responsáveis pelos 13 escritórios de arquitetura, sendo um total de 24 profissionais, selecionados para a edição de 2017 do Projeto Mueller Ecodesign Social, visando à apresentação da instituição e à discussão de questões técnicas da obra.

Na ocasião, a arquiteta e coordenadora técnica Rose Guazzi apresentou o estabelecimento aos profissionais e orientou sobre as definições finais dos ambientes assumidos por cada escritório, antes do início da obra. “A visita técnica é fundamental para os arquitetos e designers conhecerem os moradores, a rotina deles, e também para fazer um levantamento técnico. Além disso, foi um momento para conversar com as crianças que atualmente residem na instituição, para saber a opinião e sugestão de cada um, pois a ideia é que a revitalização agrade a todos, principalmente as crianças que vivem no lar”, explicou Rose Guazzi.

A partir da visita, os profissionais têm como prazo 20 dias para as apresentações dos projetos de cada ambiente. A entrega da instituição reformada está prevista para dezembro deste ano. Todas as etapas do Mueller Ecodesign Social serão documentadas, por meio de fotos e vídeos, e farão parte de uma exposição, no Shopping Mueller, prevista para 2018.

Em 2017, o projeto completa 10 anos e reformará o Lar Batista Esperança, que foi o escolhido pelo público, e atende crianças de 13 a 17 anos. A votação, que foi realizada por meio do site do Shopping Mueller, tinha outras duas instituições participantes: o Lar Dona Vera, e o Instituto Semeando a Paz. O Lar Batista Esperança foi o mais votado, levando 16.346 dos 30.964 votos totais. Na edição de 2017, os coordenadores técnicos convidados pelo Shopping Mueller, continuam sendo a arquiteta Rose Guazzi e o arquiteto e paisagista Marcelo Calixto. Todo registro fotográfico desta edição será realizado por Kelly Knevels e apresentado na exposição de 2018.

Para o desenvolvimento das obras, 13 escritórios de Curitiba (PR) aderiram ao projeto. Alguns profissionais já participaram de outras edições e outros marcam a sua estreia. São eles: Ana Carolina Mazzarotto, Ana Sekulic, Andréa Benthien, Carolene Coimbra, Fábio Aguiar, Ivana Guimarães, Simone Weber, Elizane Souza, e Daniela Martins, Jane Rocha, Keyla Kinder, e Fernanda Viero, Marli Manfroi Faust, Michele Felicetti e Rodrigo Garcia, Nadia Bentz e Vanderlan Farias, Sandro Percicotti, Suzane Simon, Vania Toledo Martins, Zeh Pantarolli e Diego Miranda.