Cidade

Empreendimento em Curitiba

Escrito por 30 Outubro 2017 .

A capital espanhola é a homenageada do mais novo empreendimento da construtora Vanguard Home em Curitiba

Madrid ficará localizado no bairro Ecoville, região oeste da capital paranaense. Assim como a cidade espanhola, o edifício une tradição e modernidade, com acabamentos de alto padrão e uma arquitetura contemporânea, adaptada ao gosto do consumidor curitibano.

Serão 170 unidades, com dois e três quartos, todas com churrasqueiras na sacada, marca registrada da construtora que ouviu atenta aos pedidos dos clientes. O grande diferencial se estende à área de recreação completa com piscina coberta, fitness, brinquedoteca, espaço gourmet e de jogos, minicidade, playground, salão de festas, churrasqueira coletiva e quadra descoberta.

“Todo projeto foi pensado em oferecer um espaço confortável e completo ao futuro morador que hoje prefere otimizar o tempo se exercitando e divertindo-se dentro do próprio condomínio onde mora, contando também com a segurança que o espaço oferece”, explica Álvaro Coelho, gerente comercial da Vanguard Home.

A torre única conta também com três elevadores, garagens cobertas e privativas com bicicletário, e uma área construída de 21.694,46 m².