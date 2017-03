Notícias

Momento é favorável para construtoras de pequeno porte

Escrito por 03 Março 2017 .

O setor de construção civil tem sofrido com a crise econômica e com as denúncias políticas que impactaram ainda mais a operação das grandes construtoras. Além disso, a paralisação de algumas obras do governo federal atingiu negativamente a receita dessas companhias Todos esses fatores criaram um momento propício para as empreiteiras menores ganharem mais espaço no mercado. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), no Brasil, predominam as construtoras de pequeno porte – são 101.545 companhias com até quatro funcionários. No total, o País tem 233.343 mil empresas.

Outro ponto favorável para esse segmento é o custo operacional mais baixo, que facilita o crescimento, além da estrutura mais enxuta, também considerado um fator positivo em tempos de instabilidade econômica. E com as circunstâncias caminhando a favor, é hora de investir em tecnologia, aproveitar a ocasião e estar ainda mais bem preparado para quando o ritmo anterior for retomado. O modelo de negócios de software como serviço (SaaS, na sigla em inglês) – consolidado como ideal para eliminar gastos com infraestrutura de TIrobusta, é uma alternativa para apostar em inovação sem impactar no orçamento.

Alinhada com esse cenário, a TOTVS, líder no desenvolvimento de softwares de gestão empresarial na América, preparou novos pacotes específicos para pequenas empresas de construção e projetos, que compõe soluções completas para esse público. As ferramentas são oferecidas no formato Intera – em que a contratação é realizada por assinatura mensal (subscrição) e inclui acesso total ao software de gestão ERP e soluções especialistas, além da plataforma de produtividade e colaboração fluig. Tudo com gestão do ambiente realizada pela TOTVS, na nuvem, sem a necessidade de aquisição de licenças e com uma implementação mais rápida.