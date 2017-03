Economia

Construtora multiplica vantagens para a compra de imóveis

Escrito por 03 Março 2017 .

Batel, Juvevê, Cabral ou Ecoville. Pinheirinho, Santa Quitéria ou Cajuru. Seja para comprar o primeiro imóvel, realizar um up grade ou investir, a Cyrela tem o imóvel ideal. E, até o final do mês de março, a construtora promove duas ações especiais que oferecem vantagens na compra de seus empreendimentos prontos para morar ou em estágio avançado de obras: o FGTS em Dobro e a Entrada em Dobro

Para seus empreendimentos de alto padrão e luxo, a Cyrela duplica o valor de entrada oferecido pelo cliente. Além disso, a construtora ainda presenteia os novos proprietários com uma viagem para o Resort Ponta dos Ganchos, em Santa Catarina. Fazem parte da ação os empreendimentos DOM Batel, 1550 Batel, Ópera Unique Home, Reserva Juglair Ecoville, West Side Confort Residence, Grand Vert e Le Chateau - imóveis nas regiões mais nobres de Curitiba e que reúnem segurança, lazer, conforto e exclusividade em um só lugar. “O mercado é cíclico e funciona seguindo a lógica oferta x demanda. Com as perspectivas de reaquecimento do setor, as oportunidades com as condições atuais de negociação e valores mais atrativos tendem a acabar. Por isso, a hora de adquirir um imóvel é agora”, revela Henrique Penteado Teixeira, gerente comercial da Cyrela em Curitiba.

Já para os empreendimentos assinados pela Living Construtora - ideais para quem está buscando seu primeiro imóvel ou um investimento para o futuro - o FGTS do cliente vale o dobro no fechamento do negócio. Aprovação de crédito em 48 horas e acabamento de piso laminado gratuito são outras vantagens oferecidas pela construtora durante o período. Localizado na Linha Verde, o Up Life conta com apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, de 51 e 60 m² privativos. No Cajuru, o Fun Residence Club possui opções de 2 e 3 dormitórios com suíte, de 54 e 64 m² privativos. Outro destaque é o Ideale Residencial, no Santa Quitéria, que conta com apartamentos de 3 dormitórios com suíte (73 m² privativos).