De olho no bolso: saiba como economizar energia em casa

Escrito por 30 Janeiro 2017 .

A redução do consumo de energia elétrica, por exemplo, pode ser um aliado importante na hora de diminuir os gastos domésticos

O momento pede economia, mas nem sempre nos atentamos que ela pode ser conseguida com pequenas mudanças de hábitos em nossa casa. A redução do consumo de energia elétrica, por exemplo, pode ser um aliado importante na hora de diminuir os gastos domésticos.

Além de pesquisar produtos que tenham a indicação de eficiência energética classe A, é preciso ir além. Por acaso, você desliga os eletrodomésticos sem uso da tomada? Escolhe o que pretende comer com a porta da geladeira aberta? Ter as respostas corretas para estas perguntas pode ajudar bastante. Por isso, especialista Vanderlei Niehues respondeu as principais dúvidas sobre o tema. Confira:



O MORADOR - Como escolher eletrodomésticos que consomem menos energia? Como consultar o selo de eficiência energética?

Vanderlei Niehues - Acessando o site http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp e buscando o modelo de interesse. Esta busca é importante, pois já pode direcionar a compra do consumidor para um produto que consuma menos e tenha menor impacto na conta de energia.

O MORADOR - O consumidor deve desligar todos os equipamentos da tomada quando for viajar?

Vanderlei Niehues - Sim. Além de economizar energia, pode evitar danos aos equipamentos como os causados por uma sobrecarga de energia inesperada, ocasionada por raios, por exemplo, ou um curto circuito.

O MORADOR - Eletrodomésticos que não ficam em constante funcionamento, como microondas, forno elétrico e lavadora, podem permanecer desconectados da tomada para serem ligados apenas na hora do uso? Essa prática favorece a economia de energia?

Vanderlei Niehues - Sim, pois essa ação, além de não provocar problemas no produto, evita riscos de descargas elétricas quando o produto não está em uso e favorece a economia de energia. Produtos em stady by também consomem energia elétrica.

O MORADOR - Abrir e fechar a porta da geladeira diversas vezes ou abrir apenas uma vez por tempo mais prolongado. Qual a melhor opção em termos de eficiência energética?

Vanderlei Niehues - Depende da quantidade de vezes que você abrirá a porta versus o tempo que deixará ela aberta. Se forem poucas vezes, o ideal é sempre abrir e fechar a porta rapidamente, evitando assim a troca de calor com o ambiente. Toda vez que a temperatura interna sofre alteração pela troca de calor com o ambiente, o refrigerador trabalha mais para estabilizar a temperatura interna e consome mais energia.

O MORADOR - Deixar o freezer aberto durante muito tempo faz com que o refrigerador gaste mais energia na recuperação da temperatura interna?

Vanderlei Niehues - Sim. Assim como acontece com a geladeira, o sensor mantém o sistema de refrigeração funcionando por mais tempo para recuperar a temperatura perdida com a troca de calor entre o freezer o ambiente, o que ocasiona o maior consumo de energia.

O MORADOR - Ligar e desligar o ar condicionado diversas vezes gasta mais ou menos energia do que deixar ligado durante muitas horas?

Vanderlei Niehues - Quando o condicionador de ar é ligado, o compressor liga também, gerando um pico no consumo de energia necessário para iniciar o seu funcionamento. Este é o momento em que o produto mais consome energia.

O MORADOR - Pausar o ciclo de lavagem da lavadora para deixar as roupas de molho aumenta o consumo de energia? Qual a melhor forma de efetuar esse processo, deixando a máquina ligada ou tirando da tomada?

Vanderlei Niehues - Podem ser utilizadas as duas formas para deixar as roupas de molho, porém retirando a máquina da tomada haverá uma economia de energia.

O MORADOR - O fogão gasta energia somente na hora de acender a chama ou durante todo o preparo?

Vanderlei Niehues - Existem diversos modelos de fogão:

1- Fogão a gás com acendimento automático na mesa e forno

Nestes modelos há gasto de energia elétrica no momento do acendimento da chama e quando é utilizada a luz do forno.

2- Fogão a gás com acendimento automático na mesa, forno e grill no forno

Nestes modelos há gasto de energia elétrica no momento do acendimento da chama, quando é utilizada a luz do forno e/ou quando é utilizado o grill.

3- Fogão a gás com acendimento automático na mesa, resistência no lugar do queimador a gás no forno e grill no forno

Nestes modelos há gasto de energia elétrica no momento do acendimento da chama na mesa, quando é utilizada a luz do forno e/ou quando é utilizado a resistência do forno e/ou o grill.