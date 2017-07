Notícias

Copel inaugura subestação Hauer e mais duas linhas de transmissão

26 Julho 2017

Foram investidos R$ 26,4 milhões nas obras

A Copel e o governo do estado inauguraram em Curitiba, a subestação Hauer e duas linhas de transmissão que reforçam o sistema elétrico de toda a região sudeste da Capital. Com investimentos de R$ 26,4 milhões, o conjunto também contribui para melhorar a qualidade de fornecimento de energia na RMC ao aliviar a carga de outras subestações existentes já interligadas.

Com este investimento, o sistema elétrico da região fica ainda mais seguro e estável, pois a nova unidade serve como uma alternativa de desvio de fluxo de carga, prevenindo o corte no fornecimento de energia aos consumidores em caso de contingências. Ao mesmo tempo, a unidade contribui para o desenvolvimento econômico da cidade, ao prover energia com mais qualidade e permitir a ligação de novas residências e empreendimentos comerciais.

Somente para construir a subestação foram aplicados R$ 18,7 milhões. Para conectá-la ao sistema elétrico do Paraná foram construídas duas linhas de transmissão. Foram aplicados R$ 4,4 milhões para interligá-la à SE Uberaba e outros R$ 3,3 milhões na conexão que vai até a SE Parolin.

Além da SE Hauer, a Copel tem um conjunto significativo de obras em andamento em Curitiba e Região, com investimentos de R$ 300 milhões. A subestação Colombo está quase pronta. Até o fim deste ano também serão entregues as subestações Rio Branco do Sul e Sítio Cercado.