Cidade

III Encontro de Delegados aconteceu na VI Conferência Estadual da Advocacia

Escrito por 10 Agosto 2017 .

Presidente da CAA-PR, Artur Piancastelli destacou a importância do trabalho dos Delegados

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná realizou o III Encontro de Delegados da atual gestão na última semana, durante a VI Conferência Estadual da Advocacia promovida pela OAB Paraná, em parceria com a CAA-PR, ESA e OABPrev, no período de 2 a 4 de agosto. O encontro aconteceu no Centro de Convenções da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). O presidente da CAA-PR, Artur Piancastelli conduziu os trabalhos com os delegados das Subseções ao lado da vice-presidente Daniela Ballão Ernlund, da secretária-geral Márcia Helena Bader Maluf Heisler, do secretário-geral adjunto Paulo Fornazari, do diretor José Carlos Dias Neto, e das diretoras Iolanda Gomes e Luciana Carneiro de Lara. Na ocasião foram debatidas ações, projetos e estratégias de trabalho em benefício da advocacia paranaense.

“São vocês, os delegados que sabem o que precisa ser feito nas suas Subseções, que nos trazem as demandas de cada região para que a diretoria da Caixa possa planejar as ações em benefício para advocacia” afirmou o presidente da CAA-PR, destacando a importância dos delegados atuarem em parceria com as respectivas diretorias das Subseções.

Todos delegados presentes se manifestaram sobre as ações que têm sido realizadas e destacaram o bom relacionamento com a atual diretoria da CAA-PR. Os delegados também ressaltaram a importância do aplicativo CAA-PR que tem tido boa aceitação e aproximado os advogados da Caixa nas cidades do interior, como exemplificou a delegada de Pitanga, Geovania de Fátima Dziubate. “Vários advogados já baixaram o aplicativo e isso ampliou o conhecimento sobre os convênios oferecidos”, afirmou a delegada .

Prestígio

O III Encontro foi prestigiado por diretores do Conselho Federal e da OAB Paraná. O secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, Ibaneis Rocha Barros Junior, o presidente da OAB Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, e o conselheiro federal pelo Paraná, Cássio Telles, estiveram na reunião dos delegados paranaenses, acompanhados do presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha.

Representando o presidente do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia, Ibaneis Rocha Barros Junior saudou os delegados da CAA-PR. “Tenho a honra de participar de uma diretoria com boa convivência entre os advogados e diretores das Caixas de Assistência e Seccionais. Agradeço a cada um de vocês, que estão na ponta, e que exemplificam esta integração”, disse Rocha aos delegados.

O presidente da OAB RJ, Felipe Santa Cruz, ex-presidente da CAA-RJ, destacou o trabalho da Caixa paranaense. “Vocês são exemplo nacional. A Caixa de Assistência do Paraná é referência para as outras Caixas. Sabemos que isso é uma construção que vem sendo realizada por homens e mulheres. E neste momento, em que a advocacia passa por dificuldade, a Caixa tem um papel importante para auxiliar a advocacia, pois Caixa é solidariedade. Quem é caixista sabe disso”, comentou Santa Cruz.

O presidente Noronha destacou o bom relacionamento entre a diretoria da CAA e a OAB no Paraná e o vice-presidente da OAB Paraná, Airton Molina também ressaltou a importância da atuação dos delegados. “São vocês que ajudam a tocar o braço forte da OAB”, afirmou Molina. A ouvidora–geral da Seccional, Maria Helena Kuss, e o conselheiro estadual Gabriel Janeiro também estiveram na reunião saudando os delegados.