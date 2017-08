Cidade

CAA-PR terá stand de saúde e bem-estar na Conferência Estadual

Escrito por 02 Agosto 2017 .

Durante a sexta edição da Conferência, CAA-PR também realiza o III Encontro de Delegados da atual gestão, para discutir temas de interesse da entidade e da advocacia paranaense

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná convida os participantes da VI Conferência Estadual da Advocacia, que acontece de 2 a 4 de agosto, no Centro de Convenções da FIEP, em Curitiba, a visitarem o stand Espaço Saúde e Bem-estar da CAA-PR, para fazerem exames básicos de saúde e passarem momentos de relaxamento entre uma palestra e outra.



Nos três dias de evento, o espaço disponibilizará balança Keiko para medição de peso, altura, pressão arterial, batimentos cardíacos e índice de massa corporal. Serão passadas dicas e receitas nutricionais, haverá cadeiras de quick massage e engraxate, além do sorteio de brindes. A loja de produtos personalizados da CAA-PR terá artigos exclusivos da Conferência.



REUNIÃO: Durante o maior evento estadual da advocacia, a CAA-PR também realiza o III Encontro de Delegados da atual gestão, quando a diretoria e delegados da entidade estarão reunidos para debater ações, projetos e estratégias de trabalho em benefício da advocacia paranaense.



CONFERÊNCIA: Além da reunião de trabalho, os diretores e delegados da CAA-PR participam dos debates da Conferência, que terá como tema central “Justiça em crise: novos rumos para a democracia”. Para a sexta edição da Conferência promovida pela OAB Paraná, em parceria com a CAA-PR, ESA e OABPrev-PR, estão programados 20 painéis e mais de 60 subtemas, além das conferências magnas de abertura e encerramento, que permitirão um debate franco, transparente e aprofundado sobre os principais problemas que a Justiça brasileira enfrenta.



HOMENAGEM: Na Conferência, haverá a entrega da Medalha Vieira Netto à advogada Edni de Andrade Arruda, honraria máxima concedida pela OAB às personalidades que se destacam no exercício da advocacia, promovendo a defesa das liberdades e da democracia.



GRUPO DE TEATRO: O grupo de teatro Act Legis da CAA e OAB Paraná também estará presente na Conferência Estadual, desempenhando o papel de Promotores da Alegria para chamar a atenção do público quanto à necessidade de cuidados preventivos para uma boa qualidade de vida.



CORAL: O Coral da CAA e OAB Paraná, também formado por advogados e dependentes estatutários em projeto desenvolvido pela CAA-PR, fará duas apresentações durante a Conferência, nas palestras de Lars Grael e Dr. Marcos da Costa.

Mais informações e a programação completa do evento estão disponíveis no site www.conferencia.sites.oabpr.org.br.