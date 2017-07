Cidade

Palestra “O que se aprende viajando” abordou viagem, comportamento e administração

A palestra foi acompanhada por diretoras da CAA-PR e número expressivo de advogados e interessados

Já percebeu que organizar uma viagem pode ajudar em empreendimentos e mesmo no comportamento pessoal? Foi a partir desta percepção que a jornalista Silvia Oliveira apresentou a palestra motivacional “O que se aprende viajando”, na noite da última quarta-feira (26), em Curitiba.



O evento encerrou a programação da Agenda de Julho do Edifício Maringá, elaborada pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. A secretária-geral da CAA-PR, Márcia Helena Bader Maluf Heisler, e a diretora Luciana Carneiro de Lara estiveram presentes no evento organizado pela diretora Iolanda Gomes, coordenadora do Edifício Maringá, além de número expressivo de advogados e interessados.



PALESTRA: Autora do blog Matraqueando e de guias de viagens para quem quer gastar pouco, a jornalista comparou as situações de uma programação de férias com um projeto empresarial, considerando que é necessário administrar recursos financeiros, recursos humanos, logística e tempo disponível. “Quando se viaja em grupo é importante manter o bom humor e saber ceder para não estragar os passeios”, orienta Silvia Oliveira.



Comparando com um projeto empresarial, Silvia Oliveira elencou os itens necessários para o planejamento das férias partindo do princípio: qual o objetivo e público-alvo da viagem. E então vem a tomada de decisão com a escolha do destino, o tempo disponível e o orçamento até a viagem acontecer, considerando a logística para os deslocamentos, os recursos humanos e a comunicação. Também ressaltou a importância de não levar para viagem o que não vai usar. “Não tem problema usar a mesma calça três vezes. O difícil é querer levar todas combinações do guarda-roupa. Se faltar alguma coisa, compra”, afirma a jornalista.



Ela também destacou que avaliar o custo benefício é importante. “Dizer que não tem dinheiro para viajar é desculpa. Muitas vezes a desculpa é para disfarçar o medo. E a pessoa deve perceber e trabalhar esse medo de viajar, de sair do conforto de casa. É possível fazer viagens com pouco dinheiro”, lembra.



SORTEIO: No final do evento, a CAA-PR efetuou o sorteio de duas estadias, com direito a acompanhante em data a ser definida, no Hotel Bourbon Cataratas, que gentilmente cedeu a cortesia. A ganhadora foi a advogada Monika Margareth Ludwig.