Cidade

Residencial oferece bic icletário e ducha off-road aos moradores

Escrito por 26 Julho 2017 .

Bicicletário com capacidade de armazenamento de até 80 bicicletas dos moradores do ÍCARO

Um dos residenciais mais exclusivos de Curitiba, o Ícaro, executado pela AG7, conta com inúmeros diferenciais que corroboram toda a autenticidade do projeto assinado pelo renomado arquiteto paulistano Arthur Casas.

Entre eles está o bicicletário, com capacidade para armazenar entre 40 e 80 bicicletas, dependendo do suporte escolhido. Anexo a ele, um espaço para realizar a manutenção das bikes também está previsto no plano do empreendimento. Serão ao todo 45m² e cada apartamento terá direito, em média, entre duas e quatro vagas para bicicletas. De acordo com a equipe que trabalha no projeto do empreendimento, trata-se de apenas uma estimativa, visto que essa regra deve ser implementada pelo condomínio com base nas demandas dos moradores.

A preocupação de tornar todos os ambientes do Ícaro inspiradores e sofisticados também persiste no bicicletário, mesmo que ele esteja localizado no subsolo. A materialidade decorre do material utilizado para fazer as paredes de contenção da garagem, que é o concreto. Ele deu o tom e, a partir daí, só mantivemos a tonalidade cromática e equipamos o espaço com os instrumentos necessários, tudo dentro de uma marcenaria de madeira de freijó.

Outro ambiente que ganha destaque no projeto é a ducha off-road. Ele contará com duas vagas para automóveis em uso simultâneo, uma delas destinada à ducha (com equipamentos básicos para a lavagem dos carros), e outra com um poço de inspeção, onde o morador poderá realizar manutenções nos veículos.

Com 65m², a ducha off-road é uma novidade nos empreendimentos assinados pela AG7. Trata-se de um espaço de comodidade para os moradores. Como nosso conceito é o de casas suspensas, gostamos da ideia de oferecer uma garagem onde o usuário possa lavar seu carro e fazer pequenos ajustes, especialmente para aqueles que têm os carros como hobby e paixão. Ou seja, é mais uma facilidade que inserimos no DNA da empresa.