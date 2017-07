Cidade

Parada Pet terá concurso para animais e seus donos

Escrito por 26 Julho 2017 .

Vale enfeitar o seu cão e participar do evento

A primeira edição do Parada Pet acontecerá Nos dias 18, 19 e 20 de agosto, no Parcão, localizado no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba . Trata-se de um evento completo, que reunirá uma gama variada de produtos para atender o pet e também sua família.

O concurso Missão Bicho, tem o apoio da RPC e irá escolher o cachorro e o gato mais bonito do ano. Haverá também o Cara de um, focinho do outro, onde o cão e o dono têm que mostrar que são parecidos, seja fisicamente ou com acessórios e características em comum. Esse concurso é somente para Curitiba. O prêmio de 1º lugar ganhará um ensaio fotográfico + kit Parada Pet. Já o segundo e terceiro lugar, serão premiados com kits especiais. A inscrição começa dia 21 de julho e encerra dia 2 de agosto. No dia 05 de agosto, começam as votações na internet que acontecem até dia 14. No dia 17 de agosto serão divulgados os 5 primeiros lugares que irão desfilar e serão premiados no dia 19 de agosto durante o evento no museu Oscar Niemeyer.

Durante o evento também ocorrerão outros concursos, para os quais é possível se inscrever entre 7 e 14 de agosto, pela fanpage no Facebook: Vira-lata mais simpático; Menor porte mais bonito; Médio porte mais bonito; Maior porte mais bonito e Prova de fidelidade ou Meu pet obediente.

E ainda o Cãosplay – Cão com melhor fantasia, temática livre. O público poderá levar o seu pet fantasiado. Os pets com melhor fantasia terão espaço para desfilar no evento além, é claro, de mostrar a criatividade do seu dono.