Lançamento oficial do projeto Jovem Empresário acontece no próximo dia 3

Proposta da Melhore Consultoria & Marketing tem apoio de grandes empresários de Curitiba

Com apoio de grandes empresários de Curitiba será lançado na próxima semana o projeto Jovem Empresário, da Melhore Consultoria & Marketing. A proposta visa capacitar jovens empresas e ideias inovadoras em suas áreas e ramo de atuação, e disseminar informações e troca de experiência em ações empreendedoras. Não são poucas as vezes em que boas ideias acabam não saindo do papel devido a falta de orientação e apoio para quem ainda não tem experiência de mercado.

O projeto conta com adesão de empresários de sucesso em diferentes áreas que vão selecionar as propostas inscritas em áreas afins de sua expertise para orientar os jovens empreendedores no período de incubação. Estão confirmados nomes de empresários como Heitor Côrtes, Leonardo Petrelli, Marcelo Woellner Pereira, Cristiano Malucelli, Rogério Mainardes, Eduardo Jonscher, Angelo Zagonel, Charles Bonissoni, Cleber Medeiros, Douglas Meneses, Eduardo Aisengart Accioly, Filipe Ghignone, João Baggio, Marcos Pedri, Thayza Melo, Rodrigo Mazuchowski, Rogério Afonso, Wagner Noda, Marcos Bertoldi, Arnaldo Dias dos Reis, Guilherme Baruch, Mario Cesar Busatto, entre outros, que vão atuar como mentores dos jovens empresários.

“Existem ideias que são muito boas para um novo negócio, mas que encontram uma dificuldade inicial em como fazer. Nossa iniciativa é para fomentar essas ideias, estimular a inovação com apoio e parceria de grandes empresários de Curitiba. É um serviço de mentoria para fortalecer a autonomia dos profissionais liberais, a inovação e o empreendedorismo”, explica Kauana Vissotto, gestora do projeto e diretora da Melhore Consultoria & Marketing.

A proposta é em um ano formar 40 empresas, startups e ideias inovadoras, com a possibilidade de apresentar a ideia de negócio para investidores e reunir as experiências registradas no projeto em um livro a ser lançado com o título “Erros de uns, Sucesso de outros...Ideias Compartilhadas”.

O projeto está em fase de captação de propostas para acompanhamento e orientação para o desenvolvimento. A mentoria terá duração de um ano, de 1º de agosto a 31 de julho de 2018. O lançamento oficial do projeto Jovem Empresário acontece no próximo dia 3 de agosto, quinta-feira, às 19 horas, no Babilônia Cabral. Será um momento para os interessados terem contato próximo com os empresários que aderiram à proposta e conhecer quem já está participando do Jovem Empresário.

Os interessados em participar do projeto podem ter mais informações no link http://www.melhorece.com.br/jovemempresario/edital.pdf ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . Também todas as quarta-feiras, das 7h30 às 9h30, um dos empresários que aderiram à proposta de mentoria falam sobre o projeto na Woods FM. Nesta semana a entrevistada será a empresária Thayza Melo, uma das fundadoras do Clube da Alice.

Serviço: Projeto Jovem Empresários

Inscrições abertas

Informações: http://www.melhorece.com.br/jovemempresario/edital.pdf