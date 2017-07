Cidade

Palestra motivacional acontece nesta quarta-feira (26) no Edifício Maringá

Escrito por 24 Julho 2017 .

As inscrições são gratuitas e os participantes ainda concorrem ao sorteio de diárias no Hotel Bourbon Cataratas

A jornalista Silvia Oliveira ministra a palestra “O que se aprende viajando” na próxima quarta-feira, dia 26 de julho, às 19 horas, no Edifício Maringá. As inscrições para o evento são gratuitas e devem ser feitas com antecedência pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . Na ocasião, será feito um sorteio entre os participantes de duas diárias, com acompanhante em data a ser definida, no Hotel Bourbon Cataratas do Iguaçu, que gentilmente cedeu a cortesia.



Em seu blog Matraqueando, Silvia Oliveira dá dicas de viagens, comidas rápidas e decoração para festas. A jornalista é autora também de guias de viagem para diferentes locais do mundo. A palestra que ministra na próxima quarta-feira (26) será motivacional, tratando de temas como liderança, trabalho em equipe, superação e empreendedorismo.



SERVIÇO: A palestra integra a programação da Agenda de Julho do Edifício Maringá. As atividades e cursos promovidos pela CAA-PR no Edifício são destinados a advogados e dependentes estatutários, com direito a estacionamento gratuito durante o período. Nos cursos gratuitos são aceitas doações de alimentos, as quais são destinadas a instituições beneficentes.