Advogados pagam meia entrada para assistir o Kiev Ballet

Companhia de dança comemora 150 anos de fundação com o espetáculo Tributo a Tchaikovsky

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná firmou nova parceria que garante 50% de desconto na compra de ingresso para assistir o Kiev Ballet, que se apresenta no próximo dia 17 de agosto, no Teatro Guaíra, em Curitiba. Com a parceria, o valor do ingresso na plateia, com custo de R$ 306,00, sai por R$ 156,00; no 1º balcão de R$ 266,00 cai para R$ 136,00 e no 2º balcão de R$ 186,00 vai para R$ 96,00.

O desconto não é cumulativo com outras promoções. Na entrada do espetáculo é necessário apresentar a carteira da OAB. O benefício é para os advogados inscritos na OAB Paraná, adimplentes com o pagamento da anuidade.

O Kiev Ballet, cujo nome oficial é Balé da Ópera Nacional da Ucrânia, comemora 150 anos de fundação em 2017 e está em turnê pelo Brasil com o espetáculo “Tributo a Tchaikovsky”, que apresenta suítes dos clássicos “O Lago dos Cisnes” e “A Bela Adormecida”. O grupo é composto por 27 jovens bailarinos que irão se apresentar em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Sobral, Porto Alegre, Cuiabá, Brasília, Jaraguá do Sul, Florianópolis e Curitiba.

Os ingressos estão à venda no site Disk Ingressos e nos quiosques da empresa nos shoppings Estação, Mueller e Palladium. A lista completa dos shows e espetáculos com descontos para advogados está disponível no site da CAA-PR (http://www.caapr.org.br/parcerias-de-eventos/).