ABD-PR encerra campanha de arrecadação de agasalhos

Escrito por 18 Julho 2017 .

A 2ª edição da Campanha do ABD do Bem superou as expectativas. Doações foram entregues ao Lions Clube de Curitiba Mercês

Mais de 1,5 mil peças foram arrecadadas na Campanha de Inverno ABD do Bem, organizada pela Associação Brasileira de Designers de Interiores - Regional Paraná, em parceria com associados, lojas de design de interiores e empresas. As doações foram entregues na sede do Lions Clube de Curitiba Mercês, e recebida pelo presidente Cesar Paes Leme. A coleta foi feita em nove pontos selecionados por designers de interiores de 26 de maio a 30 de junho.

De acordo com as organizadoras da iniciativa, Sílvia Pedroso Xavier, diretora da ABD-PR; e Karin Brenner, vice-diretora, as peças (roupas, sapatos infantis e adultos e cobertores) arrecadadas serão distribuídas pelo Lions Clube de Curitiba Mercês para pastorais da criança e comunidades carentes que vivem em regiões dos bairros Tanguá e Bela Vista e nos municípios de Almirante Tamandaré, Pinhais e Piraquara.

Participaram da campanha os associados Alexandre Marinho, Karin Brenner, Mariângela Coutinho, Bruna Justi, Lilian Barbosa e Jordana Fraga. As lojas e empresas parceiras foram: Todeschini Batel, Black Home, Saccaro, Stresser Colchões, Renove Móveis, NCA Comunicação, Universidade Positivo, Penal Creative Coworking e Nut Bem&Estar.