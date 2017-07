Condomínios

II Concad Sul acontece em Curitiba nesta sexta-feira

No sábado estão previstas atividades esportivas para integração dos advogados

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná sedia nesta sexta-feira (30) o II Concad Sul reunião das CAAs dos estados da região Sul do Brasil. A programação de reuniões acontece nesta sexta-feira e no sábado (1º) estão previstas atividades esportivas de congraçamento.

O coordenador nacional das Caixas de Assistência da OAB, Ricardo Peres, abriu o encontro que acontece no Edifício Maringá, em Curitiba. A abertura contou com a presença do presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, além dos presidentes das CAAs do Paraná, Artur Piancastelli; de Santa Catarina, Marcus Antônio Luiz da Silva, e do Rio Grande do Sul, Rosane Marques Ramos, coordenadora da Região Sul das CAAs, além de diretores das Caixas de Assistência. Este é o segundo Concad Sul que acontece. O primeiro da região aconteceu em 2016, em Florianópolis (SC).

Em seu discurso de abertura Ricardo Peres destacou a importância da regionalização das ações das CAAs. “Diante da dificuldade que passamos no Brasil, o custo de levar todos estados para um encontro nacional, é importante essa regionalização do trabalho para levarmos ao Concad nacional as propostas de cada região”, disse o coordenador.

“Entre os temas propostos é importante discutirmos como conversar com os advogados, pois ainda muitos não conhecem os benefícios que as Caixas oferecem , quando conhecem a satisfação é enorme. E neste momento de crise, que não se consegue aumentar a renda, é importante os benefícios proporcionados pelos convênios das Caixas que representam o retorno da anuidade em serviços para os advogados”, destacou Ricardo Peres.

Artur Piancastelli, presidente da CAA-PR, deu as boas-vindas aos presentes. “Esses encontros são importantes não só para melhorar o relacionamento entre as Caixas, mas também para troca de experiências. O que a gente aprende com outras CAAs aplicamos na nossa região, com uma adaptação ou outra”, afirmou Piancastelli. O presidente ainda lembrou das competições esportivas , que vão acontecer no sábado com espírito de congraçamento e integração.

A coordenadora do Concad Sul, Rosane Marques Ramos, falou da satisfação de participar dos encontros de CAAs. “Saímos desses encontros sempre com motivação para fazer mais pelas CAAs, pelo sistema OAB, para o fortalecimento da advocacia. Com a crise que o Brasil passa, os advogados buscam apoio nas Caixas. No Rio Grande do Sul dobrou o número de pedidos de auxílio e para auxílio maternidade triplicou. Mas ainda assim, nosso maior desafio é fazer com que o advogados conheçam a Caixa”, afirmou a presidente da CAA-RS.

O presidente da OAB Paraná, ex-presidente da CAA-PR em duas gestões, José Augusto Araújo de Noronha, lembrou da luta que foi para reformar o Edifício Maringá, local que sedia a reunião e endereço histórico da advocacia em Curitiba, sede da Ordem por muitos anos. “É um prédio que abriga hoje os advogados que mais precisam da instituição, aqueles que não tem como exercer a advocacia plenamente, onde ele encontra escritório, cursos de atualização. A Caixa continua inovando dando mais benefícios e essa é a importância no sistema OAB”, disse Noronha. Ele também chamou atenção para a economia que representa para as famílias os benefícios proporcionados. “Com o nosso plano de saúde, uma família de quatro pessoas tem uma economia mensal em torno de R$ 400,00, no ano são quase R$ 5 mil. Temos que falar isso para os advogados”, opinou.

O advogado Marcus Antônio Luiz da Silva, presidente da CAA-SC, também salientou a importância do encontro. ”Estamos aqui para aprender e conviver. A CAA-PR e a OAB Paraná são uma referência para advocacia brasileira e da América do Sul”, afirmou Silva.

O conselheiro federal da OAB Paraná, Flávio Pansieri, esteve presente na abertura e também destacou a importância das Caixas de Assistência para o sistema OAB. “É a instituição dentro da Ordem que atende os advogados, que são profissionais liberais que se lançam no mundo. Por isso é importante unir a classe em torno de uma instituição mais forte”, afirmou Pansieri.

Pauta da reunião

A integração entre as Caixas de Assistência dos Sul do Brasil foi o primeiro tema da reunião. O presidente da CAA-PR, Artur Piancastelli lembrou de duas situações que exemplificam bem essa integração: a aquisição conjunta das vacinas contra gripe e a livraria virtual das três CAAS que será lançada em agosto.

As reuniões de trabalho acontecem durante toda esta sexta-feira com debates sobre projetos na área de saúde, novos convênios, de atendimento para advocacia, entre outros.

Participantes

Toda diretoria da CAA-PR participa do Concad Sul, a vice-presidente Daniela Ballão Ernlund, a secretária-geral Márcia Helena Bader Maluf Heisler, o secretário-geral adjunto Paulo Giovani Fornazari, o tesoureito Alessandro Panasolo, os diretores José Carlos Dias Neto, Iolanda Gomes, Julia Gladis Lacerda Arruda, Luciana Carneiro de Lara e Fernando Estevão Deneka.

Da CAA-SC, além do presidente participam o vice-presidente Luciano Demaria, o secretário-geral Jerri José Brancher Junior, o secretário-geral adjunto Rafael Búrigo Serafim e a tesoureira Liziane Santos da Silva Peixoto.

Representando a CAA-RS, além da presidente estão presentes o vice-presidente Pedro Zanette Alfonsin e o tesoureiro Gustavo Juchem.