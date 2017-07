Cultura

Exposição de mosaico é a nova atração do Espaço Cultura da CAA-PR

Escrito por 31 Julho 2017 .

Mostra do Ateliê Tessera apresenta obras com técnicas de mosaico em mármore e resina sobre madeira

O Espaço Cultura da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná no Edifício Maringá está com nova exposição. A mostra do Acervo do Ateliê Tessera, com obras em mosaico dos artistas Marilia Domingues e Erik Nascimento, foi aberta na noite da última terça-feira (25), pela diretora Iolanda Gomes, coordenadora do Edifício Maringá.



A exposição apresenta obras com diferentes técnicas, como mosaico em mármore e mosaico em resina sobre madeira. São retratos da Virgem Maria e obras com imagens como decoração com uvas, pinheiro de Araucária e trabalho do homem no campo. A exposição do Acervo do Ateliê Tessera já esteve também em São Joaquim e Cocal do Sul, em Santa Catarina.



VISITAÇÃO: A mostra fica aberta para visitação até o dia 25 de agosto, de segunda a quinta-feira, das 9h às 20h30, e sexta-feira das 9h às 18h30, no Espaço Cultura da CAA-PR, localizado no Café do Edifício (Rua Cândido Lopes, 146 – Centro – 4º andar do prédio).



ARTISTAS: O Ateliê Tessera, formado em 2012 pelos referidos artistas, é dedicado aos estudos e prática da Arte Sacra, paisagismo paranaense, execução e restauração de vitrais e à fabricação de material e execução de Mosaicos em técnica Bizantina. Marilia Domingues, filha dos advogados Sonia Marina Domingues e Claudio Domingues, tem formação em mosaico na Scuola Mosaicisti del Friuli, da Itália, e Erik Nascimento é consagrado artista de Araucária pelos seus painéis de pintura em cerâmica. Os dois artistas já realizaram juntos trabalhos em Curitiba, Campo Largo, Araucária, Cuiabá e São Paulo.