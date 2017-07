Cultura

CAA-PR abre exposição de mosaico no próximo dia 25 no Edifício Maringá

Escrito por 21 Julho 2017 .

Exposição será do Acervo Ateliê Tessera com obras sobre diferentes temas

O Espaço Cultura do Edifício Maringá recebe no próximo dia 25 de julho a exposição Acervo do Ateliê Tessera. A exposição que está na programação Agenda de Julho do Edifício Maringá reúne obras na técnica de mosaico de autoria de Marilia Domingues e Erik Nascimento, sobre diferentes temas e formatos. O ateliê, criado em 2012 pelos artistas, é dedicado aos estudos e prática da Arte Sacra, paisagismo paranaense, execução e restauração de vitrais e a fabricação de material e execução de mosaicos em técnica Bizantina. Marilia é filha dos advogados Sonia Marina Domingues e Claudio Domingues.

A abertura da exposição será na terça-feira (25), às 19 horas, no 4º andar do Edifício Maringá, onde fica o Espaço Cultura.

PROGRAMAÇÃO

Ainda neste mês, a Agenda do Edifício Maringá também tem a palestra “O que se aprende viajando”, dia 26 de julho, às 19h, com a jornalista Silvia Oliveira, autora do blog Matraqueando. As inscrições são gratuitas, pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , e durante a palestra motivacional será feito um sorteio entre os participantes de duas diárias com acompanhante, em data a ser definida, no Hotel Bourbon Cataratas do Iguaçu, que gentilmente cedeu a cortesia.