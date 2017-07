Cultura

Parcerias da CAA-PR garantem descontos para advogados em diferentes shows

Escrito por 18 Julho 2017 .

Os advogados devem comprar o meio ingresso e apresentar a carteira profissional na entrada do show

Os advogados podem curtir shows de Bruno e Marrone, Alexandre Pires, Skank e a atração internacional John Mayer com preços especiais. Por meio de parcerias firmadas pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, os advogados inscritos na OAB Paraná, adimplentes com o pagamento da anuidade, têm 50% de desconto na compra de até dois ingressos para os shows de Bruno e Marrone, Alexandre Pires e Skank e 45% para o show de John Mayer. As apresentações acontecem neste segundo semestre, em Curitiba.

A primeira atração é o show da dupla Bruno de Marrone que apresenta a nova turnê “Ensaio”, no próximo dia 28 de julho, no Teatro Positivo. O show traz o repertório do DVD homônimo gravado em dezembro de 2016 em uma fazenda no interior de São Paulo. Um dos sucessos do novo disco é a música “Enquanto eu brindo cê chora”.

No dia 12 de agosto Alexandre Pires se apresenta no Teatro Positivo com a sua banda. O show promete apresentar os sucessos da carreira do cantor.

A banda mineira Skank apresenta o show “20 anos O Samba Poconé”, referente ao disco homônimo lançado em 1996. O show é de encerramento da turnê de sucesso que teve início em 2016 e incluiu apresentações internacionais. No repertório, músicas da banda conhecidas do público. O show acontece no dia 19 de agosto no Teatro Positivo.

A atração internacional John Mayer apresenta o show “The search for everything” em Curitiba, no próximo dia 22 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski. Os advogados têm 45% de desconto na compra de até dois ingressos para este show. O artista fará uma turnê pelo Brasil com shows agendados em Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Para se beneficiar dos descontos, os advogados devem comprar meio ingresso e apresentar a carteira profissional (OAB) na entrada do show. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Disk Ingressos para os shows nacionais, e pelo www.livepass.com.br para o show de John Mayer ou nas bilheterias dos teatros. A lista completa dos shows e espetáculos com descontos para advogados está disponível no site da CAA-PR (clique aqui).