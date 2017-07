Cultura

APEP e Galeria de Arte Zilda Fraletti efetivam parceria

Escrito por 06 Julho 2017 .

Novo convênio oferece descontos e vantagens exclusivas para os associados da APEP na aquisição de obras de arte

A APEP promoveu o lançamento da parceria com a Galeria de Arte Zilda Fraletti na noite do dia 29 de junho. Durante o evento realizado na sede da entidade, acompanhado de queijos e vinhos e com diversas obras em exposição, todas de artistas paranaenses, a galerista Zilda Fraletti ministrou a palestra “Mercado de Arte e Colecionismo”.

Durante o bate-papo informal, em uma apresentação de PowerPoint, a galerista contou um pouco da sua trajetória profissional, apresentou uma visão do mundo das artes e apontou as diferentes formas de influência que as obras de arte têm sobre as pessoas. Também deu dicas de investimentos e de como iniciar uma coleção, destacando a importância de se informar e criar um repertório.

Convênio

O novo convênio firmado com a galeria oferece aos associados vantagens e descontos na aquisição de obras, além do clube de investimentos, que possibilita a formação de grupos para a aquisição de pinturas, gravuras, desenhos e esculturas, em 10 parcelas, nos moldes de consórcio. Localizada na Avenida Batel, 1750 – lojas 08, 10 e 12, a primeira galeria contemporânea de Curitiba atua no mundo das artes visuais há 33 anos, representando conceituados artistas brasileiros e estrangeiros. Os interessados em participar dos grupos de investimento podem entrar em contato diretamente com a galeria, através do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou dos telefones 3026-5999 e 99164-2882.