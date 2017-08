Esportes

CREF9/PR e Secretaria de Esporte e Turismo debatem novas parcerias

Reunião na sede do Conselho definiu agenda de atividades para próximos meses e permitiu debate sobre novos projetos

O presidente do Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região – Estado do Paraná, Antonio Eduardo Branco recebeu na manhã desta quarta-feira (dia 09.08), na sede do Conselho, o secretário estadual do Esporte e do Turismo, Douglas Fabricio e o presidente do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE), Diego Gurgacz.

Na reunião foram debatidas novas parcerias entre o CREF9/PR e Secretaria de Estado do Esporte e Turismo. Branco também aproveitou a oportunidade para entregar a Medalha Comemorativa dos 15 anos do CREF9/PR ao secretário Douglas Fabricio.

“Essa medalha é uma honraria mais que merecida pelo competente trabalho que Douglas tem realizado à frente da Secretaria. O governo de Beto Richa está de parabéns pelos projetos de financiamento esportivo, pelos benefícios que vários projetos na área trazem à sociedade. O CREF tem a honra de dizer que sempre vai ser parceiro deste trabalho”, destacou o professor Branco.

Em nome de toda sua equipe, o secretário estadual do Esporte e do Turismo agradeceu a Medalha Comemorativa dos 15 anos do CREF9/PR. “Dedico essa medalha a todos da equipe porque eles merecem, e agradeço a confiança do governador e do meu partido, PPS, para poder realizar este trabalho à frente desta Secretaria”, disse Douglas Fabricio.

