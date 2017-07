Esportes

Foz do Iguaçu entra no circuito do projeto Corrida Legal

Escrito por 25 Julho 2017 .

O projeto da CAA-PR iniciado em Curitiba em 2015 já é desenvolvido em oito cidades paranaenses

A Subseção da OAB em Foz do Iguaçu é a oitava cidade a entrar no circuito do projeto Corrida Legal da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. O treino inaugural aconteceu na noite do último dia 20 de julho, no Complexo Esportivo Costa Cavalcante, com participação de 30 inscritos, entre advogados e dependentes estatutários. O secretário-geral adjunto da CAA-PR e coordenador do projeto Corrida Legal, Paulo Giovani Fornazari, deu as boas vindas aos advogados da região que participaram do treino.

Também esteve presente o delegado da CAA-PR na cidade, Eduardo Costa Apolinário, e o presidente da OAB Foz do Iguaçu, Valter Cândido Domingues.

“Foz do Iguaçu é a oitava cidade do estado a receber o Projeto Corrida Legal. Nós da Caixa temos orgulho de realizar a expansão desse projeto porque está dando certo em todas as cidades onde já foi implantado. Já são mais de 500 advogados praticando atividades físicas de corrida e caminhada em todo o Paraná. E vemos que esse hábito previne doenças e promove integração entre os profissionais da classe. A atual gestão da Caixa de Assistência não tem medido esforços para investimentos em projetos que levam bem estar e qualidade de vida aos advogados e dependentes”, destaca Paulo Giovani Fornazari.

A atividade integra o projeto Saúde em Foco da CAA-PR, que incentiva os advogados e dependentes estatutários à prática de caminhada e corrida de rua com treinos supervisionados por profissionais especializados. Em Foz do Iguaçu os treinos regulares acontecem nas terças e quintas-feiras, das 19h às 20 horas, no Complexo Esportivo Costa Cavalcante.

Foz do Iguaçu

O delegado da CAA-PR conta que os advogados de Foz aguardavam o início dos treinos na Terra das Cataratas. “Começamos com um bom número de inscritos e tenho convicção que o número de participantes crescerá. Espero que o maior número de advogados possam participar e melhorar sua qualidade de vida, saindo da rotina estressante e cansativa do dia a dia”, opina Eduardo Costa Apolinário.



“O projeto Corrida Legal é bem elaborado, com profissionais de primeira linha, que atendem aquele que nunca correu, incentivando a praticar exercício e correr do sedentarismo, como também atende quem já participa de corridas, melhorando seu desempenho. Minha meta pessoal é estar apto a correr 10 km em 10 meses de treino”, afirma o delegado da CAA-PR em Foz.



O projeto



Com subsídio da Caixa de Assistência e patrocínio da Unimed Paraná, os advogados participam gratuitamente, pagando somente taxa de inscrição para custo da camiseta personalizada. Já os dependentes, além da inscrição, pagam mensalidade de R$ 50. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site da Caixa (http://www.caapr.org.br/corridalegal-foz/).



O projeto que iniciou em 2015 em Curitiba já é desenvolvido nas Subseções de Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco e Umuarama. Os interessados em iniciar os treinos, nas respectivas cidades, podem fazer inscrição a qualquer momento no site www.caapr.org.br/corrida-legal.php.