Esportes

Corrida Legal comemora um ano em Londrina no dia 29 de julho

Escrito por 21 Julho 2017 .

Integrantes do projeto participam de treino especial e almoço de confraternização no sábado (29), no Centro de Convivência dos Advogados

O projeto Corrida Legal da Caixa de Assistência da OAB Paraná completa um ano de atividade em Londrina e a data será comemorada com treino, é claro. Mas de forma especial. Os integrantes do grupo vão se reunir dia 29 de julho, sábado, a partir das 9 horas, no Centro de Convivência dos Advogados. Farão o treino normalmente e, em seguida, participarão de um almoço de confraternização.



O projeto da CAA-PR, direcionado a advogados e seus dependentes estatutários, promove treinos de caminhada e corrida de rua supervisionados por profissionais de Educação Física. A atividade, que integra o Projeto Saúde em Foco da CAA-PR, busca valorizar e difundir a prática esportiva, proporcionando o desenvolvimento do condicionamento físico, a melhora da disposição e da autoestima e a redução do estresse, entre outros benefícios. Atualmente, o projeto conta com 25 integrantes em Londrina.