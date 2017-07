Esportes

Corrida de rua em São José dos Pinhais terá categoria exclusiva para advogados

18 Julho 2017

CAA-PR apoia realização da prova, que acontece dia 13 de agosto, para conceder desconto na inscrição aos advogados regularmente inscritos na OAB Paraná

Estão abertas as inscrições para o Circuito de Rua São José dos Pinhais – Etapa Dia dos Pais, prova com categoria exclusiva para advogados. A corrida conta com apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, o que garante preço diferenciado na inscrição, com desconto para os advogados na categoria OAB.

Dividida em dois percursos, de 5 e 10 km, a corrida é aberta para participação de homens e mulheres nascidos até 31 de dezembro de 2003 no percurso de 5 km e nascidos até 31 de dezembro de 2001 no percurso de 10 km. O trajeto é pela região central da cidade e a largada será em frente ao Ginásio Ney Braga, no centro de São José dos Pinhais, às 8 horas da manhã de domingo, 13 de agosto.

Os advogados que se inscreverem na categoria OAB até o dia 1º de agosto pagam R$ 45,00 com direito ao kit completo que inclui camiseta, numeral do peito personalizado, sacola exclusiva entre outros itens, ou R$ 30,00 com direito ao kit básico. Para retirada do kit será necessário apresentar a carteira da OAB. O preço normal de inscrição é de R$ 58,00 e R$ 45,00, respectivamente.

A prova tradicional acontece em três etapas: Dia das Mães, Dia dos Pais e Corrida Noturna prevista para dia 2 de dezembro. Mais informações e inscrições pelo site www.ticketagora.com.br.