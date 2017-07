Esportes

CAA-PR implanta projeto Corrida Legal na oitava cidade do estado em julho

Escrito por 07 Julho 2017 .

Foz do Iguaçu é a próxima Subseção da OAB no Paraná a receber o projeto da CAA-PR que promove o incentivo à prática esportiva, visando mais qualidade de vida para os profissionais da classe e seus dependentes

Os advogados de Foz do Iguaçu já têm data para colocar o tênis e correr para as pistas. A Subseção é a próxima a entrar no circuito do projeto Corrida Legal da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, a partir de 20 de julho. A atividade, que integra o projeto Saúde em Foco da CAA-PR, incentiva os advogados e dependetes à prática de caminhada e corrida de rua com treinos supervisionados por profissionais especializados.

O projeto iniciou em Curitiba, em 2015. “No momento em que comemoramos o segundo aniversário deste projeto encantador, temos a felicidade de expandi-lo, agora para a oitava cidade do estado, e oferecê-lo aos advogados da Subseção de Foz do Iguaçu. É motivo de orgulho para mim e para toda a diretoria da CAA-PR ver os resultados colhidos com esse projeto que, de maneira tão simples e com pouco investimento, proporciona saúde e qualidade de vida aos advogados e dependentes”, destaca o coordenador do projeto Paulo Giovani Fornazari, secretário-geral adjunto da CAA-PR.

“Esperamos que o nosso público alvo em Foz do Iguaçu fortaleça o projeto com um número grande de inscritos para se somarem aos cerca de 500 beneficiados em todo o estado, e que efetivamente compareçam aos treinos regulares. A ativa participação da advocacia em projetos que têm foco na saúde impulsiona a Caixa para continuar investindo no bem-estar de todos os profissionais da classe”, salienta Paulo Fornazari.

Treino Inaugural

O treino inaugural em Foz do Iguaçu será dia 20 de julho, às 19 horas, no Complexo Esportivo Costa Cavalcante (Rua Lisboa, 500 – Jardim Alice I). Os treinos regulares serão todas as terças e quintas-feiras, das 19 às 20 horas, no mesmo local. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas com antecedência pelo site da Caixa (http://www.caapr.org.br/corridalegal-foz/).

O projeto é aberto para participação de advogados e dependentes estatutários. Além de Curitiba, atualmente é desenvolvido nas Subseções de Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco e Umuarama. Com subsídio da Caixa de Assistência e patrocínio da Unimed Paraná, os advogados participam gratuitamente, pagando somente taxa de inscrição para custo da camiseta personalizada. Já os dependentes, além da inscrição, pagam mensalidade de R$ 50. Os interessados em ingressar no projeto nas respectivas cidades podem fazer inscrição a qualquer momento no site www.caapr.org.br/corrida-legal.php.