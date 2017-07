Esportes

Paraná leva a melhor na disputa da I Copa Sul

06 Julho 2017

Caixas de Assistência dos Advogados da Região Sul do Brasil disputaram competição em três modalidades. Paranaenses ficaram com o título no futebol e corrida. Santa Catarina venceu no vôlei

A CAA do Paraná conquistou o título de duas das três modalidades em disputa na I Copa Sul, competição entre as três Caixas de Assistência dos Advogados da Região Sul do país que aconteceu paralelamente ao II CONCAD – Regional Sul, no último sábado, 1º de julho. Os torneios de vôlei feminino e futebol masculino aconteceram no Clube dos Empregados da Petrobrás (CEPE), em Araucária, e a corrida de revezamento 4x2km no Parque Barigui, em Curitiba. Os anfitriões ficaram em primeiro lugar no futebol e na corrida e a CAA de Santa Catarina conquistou o título no vôlei.



A premiação aconteceu logo após a disputa dos jogos, na sede do CEPE. “Nosso maior objetivo nessa competição foi o de promover a confraternização entre os advogados atletas dos três estados, tendo como meta que cada CAA obtivesse um título, mas o Paraná acabou ganhando dois”, disse o presidente da CAA-PR, Artur Piancastelli, no início da premiação. “Com três equipes na competição, sabíamos que todos seriam premiados, restava saber em qual colocação”, descontraiu a presidente da CAA-RS e coordenadora da Região Sul da CONCAD, Rosane Marques Ramos. As equipes foram premiadas com troféus e medalhas. Em seguida, diretores e atletas dos três estados participaram de um almoço de confraternização.



Futebol

O primeiro jogo de futebol entre os times do Paraná e Rio Grande do Sul foi o mais disputado. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o time paranaense venceu a disputa de pênaltis pelo placar de 4 a 3. No segundo jogo, a CAA-PR venceu a equipe catarinense pelo marcador de 2 a 1 e conquistou o título. Na disputa do segundo lugar, a equipe do Rio Grande do Sul aplicou uma goleada de 4 a 1 no time da CAA-SC, que ficou com a terceira colocação.



Vôlei

Com a força da ex-atleta profissional Karin Rodrigues, jogadora da Seleção Brasileira (1994/2004) e que teve passagem pelo Japão, também escolhida a atleta destaque dessa I Copa Sul, as advogadas de Santa Catarina não deram chances para as adversárias, vencendo as equipes do Paraná e Rio Grande do Sul, ambas por 2 sets a 0, para alcançar o lugar mais alto do pódio. A disputa do segundo lugar foi mais equilibrada e emocionante. Após um set para cada lado, as paranaenses venceram as gaúchas no tie-break, o set de desempate.



Corrida

Com o tempo de 31m36s, a equipe do Paraná, formada pelos advogados André Gustavo Martins Gomes, Fernanda Moraes Pereira, Lidiane Avelleda e Lucas Goularte da Silva, foi a mais rápida na prova de revezamento 4x2km e ficou com o primeiro lugar. A equipe da CAA-RS, com Natália Cramer Muna, Bruna Peluffo Maglioni, Rafael das Neves Gomes e Márcio Lopes Rodrigues, conquistou o segundo lugar, fechando a prova com o tempo de 32m20s. A terceira colocação ficou com a equipe catarinense, formada por Jerri José Brancher Junior – secretário geral da CAA-SC, Liziane Santos da Silva Peixoto – tesoureira da Seccional, Daniela Mergener Brancher e José Roberto da Silva Peixoto Junior, que completou a prova em 41m40s.