CREF9/PR homenageia advogados com Medalha Comemorativa dos 15 anos

Escrito por 05 Julho 2017 .

Honraria é reconhecimento aos profissionais que contribuíram para a consolidação do Conselho em seu trabalho de defesa dos profissionais de Educação Física

O presidente do Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região – Estado do Paraná, Antonio Eduardo Branco, entregou na tarde desta terça-feira (dia 04.07), a Medalha Comemorativa dos 15 anos do CREF9/PR aos advogados Alexandre Quadros e Paulo Schmitt, respectivamente secretário-geral adjunto e membro consultor da Comissão de Direito Desportivo da Ordem dos Advogados do Paraná (OAB-PR).

Para o presidente Antonio Eduardo Branco, a honraria é um merecido reconhecimento aos profissionais que tiveram participação ativa na consolidação do CREF9/PR e seu trabalho na defesa dos profissionais e a prática da Educação Física de maneira ética.

A entrega simbólica aconteceu na sede do CREF9/PR em Curitiba, já que os dois homenageados não puderam estar presentes na cerimônia festiva que celebrou os 15 anos de fundação do Conselho, realizada no mês de maio, na Universidade Positivo. “Para mim é uma alegria e reconhecimento do trabalho de Branco, que há 20 anos é referência na luta pela defesa do profissional de Educação Física. Nossa participação dando o suporte jurídico a este trabalho é brindado com orgulho por essa medalha”, afirmou Alexandre Quadros.

SERVIÇO

Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região Estado do Paraná | CREF9/PR

E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Rua Amintas de Barros, 581, Centro - Curitiba

Fone: (41) 3363-8388

www.crefpr.org.br | www.facebook.com/cref9pr