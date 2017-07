Esportes

Corrida de revezamento marcou comemoração de dois anos do Corrida Legal

Escrito por 04 Julho 2017 .

Projeto da CAA-PR chega aos dois anos presente em sete cidades do Paraná e em expansão

O projeto Corrida Legal da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná comemorou dois anos de atividade com uma corrida de revezamento no último sábado (1º). Foram 21 equipes mistas que disputaram a corrida de revezamento 4x2 no Parque Barigui. O presidente da CAA-PR, Artur Piancastelli, deu a largada no início da prova quando simultaneamente ocorreu a corrida da I Copa Sul do II Concad Sul, com equipes representando as Caixas de Assistência dos Advogados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“É um momento de integração. Além de comemorar os dois anos do projeto Corrida Legal, que a Caixa levou para os advogados de outras seis cidades e estamos em expansão no Paraná, estamos realizando também a I Copa Sul, com participação das equipes das Caixas de Assistência dos estados do Sul” comentou Piancastelli após dar as boas-vindas e desejar uma boa prova para todos.

O secretário-geral da CAA-PR, Paulo Giovani Fornazari e a diretora Luciana Carneiro de Lara também estiveram presentes e participaram da corrida assim como o presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, o presidente da OAB São José dos Pinhais, Jaiderson Rivarola Pereira, e a presidente da Comissão de Igualdade Racial da Seccional, Silvana Cristina de Oliveira Niemczewski. O diretor da CAA-PR José Carlos Dias Neto também prestigiou o evento. Foram 96 atletas participando das competições entre advogados e familiares.

O presidente da Seccional, que iniciou o projeto de corrida quando era presidente da CAA-PR, destacou a importância da iniciativa. “O Corrida Legal é um espaço para amizades, novas relações. Vejo que pessoas que não eram integradas à OAB, começaram a praticar corrida e hoje participam da Ordem”, afirmou Noronha.

A equipe 10 foi vencedora da corrida comemorativa aos dois anos do projeto. Venceu com o tempo 37,05 e foi formada pelos participantes do Corrida Legal Bruno Gouveia, Valdirene Pinheiro, Maria Fernanda Braga e Pedro Paulo Bueno dos Santos. Em segundo lugar ficou a equipe 9 e a equipe 16 ficou em terceiro.

O clima foi de festa e diversão, com os atletas animados para a disputa e dando o melhor de si. Após a corrida houve o momento de confraternização, premiação e sorteio de brindes. Foram entregues medalhas de participação para todos os atletas, sorteadas cinco camisetas manga longa do Corrida Legal, cinco braçadeiras com luz de led e uma inscrição para o Circuito de Corridas de Rua de São José dos Pinhais – Etapa dos pais – Advogados. A corrida vai acontecer no próximo dia 13 de agosto.

Projeto

O Corrida Legal teve início em agosto de 2015 com coordenação operacional da empresa Saia Pra Correr que organiza os treinos. Além de Curitiba, o projeto da CAA-PR está presente atualmente em Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava, Pato Branco e Umuarama e com expansão para as cidades de Foz do Iguaçu e Ponta Grossa ainda neste ano. Participantes do projeto já conquistaram alguns pódios em corridas como a Meia Maratona Rústica de Morretes, Meia Maratona de Pinhais e o Graciosa Run 2016.



A atividade integra o programa + Saúde da CAA-PR e consiste na formação de grupos para prática de caminhada e corrida de rua, com treinos supervisionados por profissionais de educação física, visando proporcionar mais qualidade de vida para os advogados e seus dependentes estatutários.

O projeto Corrida Legal é aberto para participação de advogados e dependentes estatutários. Com subsídio da Caixa de Assistência e patrocínio da Unimed Paraná, os advogados participam gratuitamente, pagando somente taxa de inscrição para custo da camiseta personalizada. Já os dependentes, além da inscrição, pagam mensalidade de R$ 50. Os interessados podem fazer inscrição a qualquer momento pelo site da CAA-PR PR (www.caapr.org.br/corrida-legal.php).