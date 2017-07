Saúde

SBEM-PR chama atenção para Dia Nacional de Combate ao Colesterol

Obesidade, sedentarismo, alimentação gordurosa, estresse, tabagismo e hipertensão são os vilões que afetam a nossa saúde; interromper tratamento medicamentoso também pode colocar pacientes em risco

Todos os anos as doenças cardiovasculares fazem cerca de 17,5 milhões de vítimas ao redor do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Este número poderia ser reduzido com um efetivo controle do colesterol e da pressão alta, além de outras condições que contribuem para o aumento do risco de ataques cardíacos e derrames. Os dados reforçam a importância de campanhas como a encampada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), para o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, celebrado em 8 de agosto, que objetiva conscientizar a população sobre a importância do acompanhamento médico e da adoção de hábitos saudáveis.

Os principais vilões que impactam em um colesterol alto já são conhecidos pela população: obesidade, sedentarismo, alimentação gordurosa, estresse, tabagismo, hipertensão e diabetes melitus. Praticar atividades físicas, evitar o consumo excessivo de gordura, consumir fibras, visitar regularmente um endocrinologista são orientações importantes para manter o colesterol em níveis saudáveis.

“Colesterol no alvo: abrace essa ideia e proteja seu coração” é o mote da campanha da SBEM para o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. A entidade alerta para outro aspecto que tem se revelado preocupante: o abandono ao tratamento, diante a preocupação do paciente com possíveis efeitos colaterais frente ao uso das estatinas – medicamentos indicados para controlar o colesterol.

Segundo a médica endocrinologista Maria Augusta Karas Zella, secretária da SBEM - Regional Paraná, é importante desmistificar o risco do uso de estatinas. “O endocrinologista, ao prescrever uma medicação à base de estatina para tratar o aumento do colesterol já avaliou os fatores de risco para o desenvolvimento da doença aterosclerótica, que leva ao entupimento das artérias”, pontua Maria Augusta. Ela explica que, hoje o infarto (IAM) e o acidente vascular cerebral (AVC) respondem por cerca de 2/3 das mais de 350 mil mortes cardiovasculares que ocorrem no Brasil a cada ano. “Por isso é tão importante que o paciente não abandone o tratamento medicamentoso. O médico ficará atento aos efeitos colaterais que estão associados ao uso crônico desses remédios e, não usá-los quando indicados, coloca em risco esses pacientes e aumenta a mortalidade”, alerta a endocrinologista.

O que você precisa saber sobre o colesterol (*)

Embora muitas pessoas achem o colesterol uma substância maléfica, ele é primordial para o funcionamento do corpo humano. Para isso, no entanto, seus níveis devem estar sempre controlados. Confira informações importantes sobre o colesterol:

- O colesterol é um tipo de gordura (lipídio) encontrado em nosso organismo. Ele é fundamental para o funcionamento normal do organismo, sendo o componente estrutural das membranas celulares em todo nosso corpo. Ele está presente no cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestinos e coração.

- O corpo humano utiliza o colesterol para produzir vários hormônios, vitamina D e ácidos biliares que ajudam na digestão das gorduras. Cerca de 70% do colesterol é fabricado pelo nosso próprio organismo, no fígado, enquanto que os outros 30% vêm da dieta.

- Quando em excesso (hipercolesterolemia), o colesterol pode se depositar nas paredes das artérias, que são os vasos que levam sangue para os órgãos e tecidos, determinando um processo conhecido com arteriosclerose. Se esse depósito ocorre nas artérias coronárias, pode ocorrer angina (dor no peito) e infarto do miocárdio. Se ocorre nas artérias cerebrais, pode provocar acidente vascular cerebral (derrame).

- Manter uma vida saudável, praticando exercícios físicos e evitando comer alimentos gordurosos ajuda a evitar o alto colesterol. Parar de fumar também é uma atitude que ajuda a neste controle.

- Para fazer uma dieta visando o controle do colesterol prefira leite e iogurte desnatados, queijo branco fresco, ricota, cottage, queijos lights, peixes, aves sem pele, carnes magras, evitando sempre consumir gordura em excesso.

- O tratamento das alterações do colesterol deve ser mantido por toda a vida. Tanto os cuidados com a alimentação e exercícios, como o uso de medicamentos deverão ser empregados continuamente.

* Fonte: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

