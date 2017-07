Saúde

Congresso de Endocrinologia traz a Curitiba médicos da Região Sul

Escrito por 06 Julho 2017 .

Entre os dias 4 e 6 de agosto, durante o 11º EndoSul, estarão em debate novidades no diagnóstico, tratamento e pesquisas relacionadas às áreas da endocrinologia; o evento acontece na sede da Associação Médica do Paraná

No mês de agosto Curitiba será palco da 11ª edição do EndoSul – Congresso de Endocrinologia e Metabologia da Região Sul. O evento acontece nos dias 4, 5 e 6, na sede da Associação Médica do Paraná, com a participação de médicos e profissionais de outras áreas da saúde do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Organizado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Paraná (SBEM-PR), o EndoSul 2017 terá como conferência principal a “Prevenção, Diagnóstico e Conduta Terapêutica na Doença Renal no Diabetes”, ministrado pela endocrinologista Maria Tereza Zanella, de São Paulo.

As mais recentes discussões no diagnóstico, tratamento e pesquisas relacionadas às áreas da endocrinologia fazem parte da programação do 11º EndoSul. Mas, segundo a presidente da SBEM-PR, a endocrinologista Silmara Leite, a novidade este ano está no formato do congresso. “Além da programação médica atualizada, incluímos debates e oficinas teórico-práticas para garantir uma maior interatividade. Os participantes terão a oportunidade de discutir com colegas de grande experiência as principais dúvidas do consultório, no exercício da endocrinologia”, afirmou a médica.

A programação científica engloba inúmeros temas tais como: os benefícios e riscos da suplementação de testosterona em homens com declínio relacionado à idade; atualização da terapia hormonal na menopausa; tratamentos medicamentosos na diabetes gestacional; terapias de reposição de hormônio do crescimento em crianças com baixa estatura; eficácia e segurança do exercício intervalado e de alta intensidade; mitos e verdades dos suplementos alimentares; o papel das insulinas modernas; a conduta no transtorno de identidade de gênero; tratamento para mulheres com aumento de pelos ou calvície; a cirurgia bariátrica com objetivo de obter a remissão do diabetes; entre outros.

A 11ª edição do EndoSul homenageia o médico e professor Edgar Niclewicz, pela competência, dedicação, ética e profissionalismo dedicados à endocrinologia paranaense ao longo dos anos. Ex-presidente da SBEM-PR por duas gestões (1977/1978 e 1985/1986), Niclewicz atualmente preside o Centro de Diabetes de Curitiba, entidade que se preocupa com o atendimento médico multidisciplinar ao paciente diabético e suas complicações, e atua com pesquisas clínicas ligadas à endocrinologia e metabologia.

Os especialistas interessados em participar do 11º EndoSul podem obter mais informações no site www.endosul2017.com.br.

