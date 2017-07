Saúde

Dermatologista alerta para cuidados com a pele no inverno

Estação caracterizada por clima seco, pouca umidade do ar e baixas temperaturas começa

A combinação entre o frio e baixa umidade do ar pode resultar em uma pele sem brilho e ressecada. Durante o inverno, estação que teve início em 21 de junho, é comum sentir o rosto, por exemplo, mais seco e com aspecto grosso em virtude da mudança de clima. Porém, com pequenas atitudes no cotidiano é possível diminuir estas alterações.

A água quentinha pode ser uma aliada na hora de combater o frio do inverno, mas a temperatura elevada é a grande vilã da pele saudável. “Os banhos quentes aceleram o ressecamento e devem ser evitados, já que tiram a oleosidade natural da pele. A água deve estar morna mais para fria e o uso de buchas deve ser evitado”, enfatiza o dermatologista Gilvan Alves.

Assim como nas outras épocas do ano, manter a hidratação é fundamental. Carregar cremes hidratantes na bolsa pode ajudar a sustentar o hábito na correria do dia a dia. As partes expostas, como mãos e rosto; e as extremidades, como joelhos e cotovelos; são as que mais devem receber esta atenção.

Evitar ar condicionado também está na lista dos cuidados com a pele no inverno, já que o aparelho diminui a umidade do ar, o que pode tirar o viço natural da pele, deixando-a áspera e seca. “Quem ficar diariamente sob o ar condicionado deve ter cuidados diários de hidratação, priorizando produtos mais fluidos e com menos óleo, principalmente para a região do rosto”, orienta Gilvan. A orientação do médico é dar preferência para o umidificador.