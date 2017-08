Economia

4Trader traz Samy Dana a Curitiba em palestra sobre Planejamento Financeiro

Escrito por 10 Agosto 2017 .

O encontro acontece dia 11 de setembro, no pequeno auditório do Teatro Positivo

Acontece no dia 11 de setembro, às 19h30, no auditório da Universidade Positivo, em Curitiba, palestra sobre investimento financeiro ministrada pelo especialista Samy Dana. O evento é realizado pela 4Trader, empresa curitibana que atua no segmento de educação e orientação em finanças pessoais para o público interessado em potencializar a qualidade de seus negócios.

Com o slogan “Aprenda a cuidar do seu bolso e investir melhor. Quais os melhores investimentos no cenário atual? Evite erros e assegure o seu futuro!”, a 4Trader propõe uma reflexão a partir do cenário econômico atual (juros em quedas e inflação sob controle) sobre os investimentos disponíveis, possibilidades de ganho, riscos, oportunidades e diferenciais de se contar com o auxílio de um serviço de coaching financeiro.

Samy Dana é professor da Fundação Getúlio Vargas, comentarista do programa Conta Corrente, da Globo News, e do telejornal Hora 1, da Globo. É também colunista do Portal G1 de notícias, da Época Negócios e da Rádio Globo. Possui mestrado em economia e doutorado em administração, além de ser PhD em Business.

Samy possui mais de 15 anos de experiência em consultorias e apresentação de palestras. É autor de vários livros ligados a finanças, economia e negócios. Entre os mais conhecidos estão as obras “Seu Bolso”, “Em busca do Tesouro Direto” e “Finanças Femininas”.

Sua palestra promete ser descontraída e abordar temas pertinentes à área de investimentos pessoais, oportunizando aos participantes ter uma visão global de quais são mais adequados para aumentar a rentabilidade e assegurar um melhor futuro financeiro.

Serviço

Palestra com Samy Dana | 4Trader

Data: 11 de setembro de 2017

Horário: 19h30

Local: Teatro Positivo - Pequeno Auditório

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido - Curitiba - PR

Ingressos: até o valor de R$ 180,00

www.diskingressos.com.br