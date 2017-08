Criações exclusivas da Kopenhagen para o Dia dos Pais

Geral

Escrito por 10 Agosto 2017 .

Marca amplia portfólio e traz opções que prometem agradar a todos os tipos de pais

Desde 1928, a Kopenhagen está presente nas principais datas comemorativas e nos momentos mais importantes da vida dos consumidores que amam chocolate. Por isso, para este Dia dos Pais, a marca criou a Coleção Blends, que traz produtos exclusivos, modernos e sofisticados para atender aos diferentes estilos de pai.

Para aqueles que desejam surpreender os pais que adoram destilados, a caixa Bombom & Whiskey pode ser uma ótima opção. Em parceria com o autêntico Jack Daniel’s, a Kopenhagen desenvolveu um presente exclusivo com dois tipos de bombons para harmonizar com a bebida. O item também acompanha uma miniatura de Jack Daniel’s Tennessee Whiskey – Old nº 7 de 50 ml e um copo exclusivo da marca.

Outra novidade criada especialmente para a data é a caixa Petit Wafer & Cápsulas de Café. O produto é inspirado na cafeteria da marca e promete levar a experiência do café Kopenhagen para a casa dos consumidores. E, para quem adora jogar com os amigos, nada como unir chocolate e baralho em um único produto. A caixa Minikop & Cartas acompanha quatro sabores de pastilhas e um jogo de baralho exclusivo Kopenhagen.

A campanha com o mote “Tudo o que seu pai mais gosta, de um jeito que ele não esperava”, será focada no universo digital da marca com fotos dos produtos e muito appetite appeal.

KOPENHAGEN CURITIBA: Os produtos do Dia dos Pais estão disponíveis em todas as lojas Kopenhagen. Em Curitiba são nove lojas, nos principais shoppings e na Rua XV de Novembro, no centro da capital paranaense. Informações: (41) 3018-6057. Conheça o portfólio completo no site www.kopenhagen.com.br. Para saber mais sobre a Kopenhagen, visite as redes sociais: Facebook - facebook.com/ChocolatesKopenhagen; Youtube - www.youtube.com/user/ChocolatesKopenhagen; Instagram - @Kopenhagen_ e Twitter - @Kopenhagen_. Site Kop Club: www.kopclub.com.br e SAC 0800 100 678.

[+] SOBRE OS PRODUTOS

LANÇAMENTO!

Coleção Blends - Bombom & Whiskey – 180 G – Preço Sugerido: R$ 129,99

Bombom de chocolate ao leite com recheio cremoso de chocolate ao leite.

Bombom de chocolate amargo com recheio cremoso sabor whisky.

1 Miniatura de Tennessee Whiskey Jack Daniel’s – Old nº 7 de 50 ml.

1 copo Jack Daniel’s.

LANÇAMENTO!

Coleção Blends - Petit Wafer & Cápsulas de Café – 112 G – Preço Sugerido: R$ 99,99

10 Petit Wafer.

10 Cápsulas de café com o blend de Kopenhagen.

LANÇAMENTO!

Minikop & Cartas – 112 G – Preço Sugerido: R$ 99,99

Pastilhas de chocolate branco.

Pastilhas de chocolate ao leite.

Pastilhas de chocolate ao leite com castanha-de-caju.

Pastilhas de chocolate amargo 70% cacau.

Baralho de plástico formato poker com layout exclusivo Kopenhagen.

[+] SOBRE A KOPENHAGEN

Marca de luxo com 89 anos de história ousada e inovadora. Esta é a Kopenhagen, líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil que, desde 1928, está presente nos mais doces momentos dos fãs e apreciadores dos sabores únicos de seus produtos. Com quase noventa anos, a Kopenhagen é a escolha certa na hora de presentear, proporcionando a degustação de clássicos como Nhá Benta, Língua de Gato, Chumbinho, Lajotinha, Bala Leite ou Cherry Brandy. Hoje, a marca possui mais de 350 lojas, duas delas lojas-conceito, uma na cidade de São Paulo, na Rua Oscar Freire, e a outra no Rio de Janeiro, no Village Mall.