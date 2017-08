Geral

Campanha do Agasalho da CAA-PR arrecada 1,3 mil itens em Pitanga

Escrito por 01 Agosto 2017 .

Todo material doado pela advocacia da cidade foi destinado à Secretaria Municipal de Promoção Social para atendimento a famílias carentes

A Campanha do Agasalho 2017 da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná realizada em Pitanga, de 15 a 30 junho, em parceria com a Subseção, arrecadou 1.317 itens entre roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, roupa de cama e banho, cobertores, brinquedos e livros.



Toda a arrecadação foi destinada à Secretaria Municipal de Promoção Social da cidade. A delegada da CAA-PR na OAB Pitanga, Geovania de Fátima Dziubate, uma das coordenadoras da campanha, fez a entrega do material doado pela advocacia da cidade à secretária municipal Lucimar Camilo, na sede da Subseção, no dia 24 de julho.