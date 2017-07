Geral

Thermas Piratuba Park Hotel sorteia hospedagem no Dia dos Pais

Escrito por 31 Julho 2017 .

Na campanha, quem compra pacote estará concorrendo a uma diária com pensão completa para casal; festivais gastronômicos e tarifas promocionais também fazem parte do pacote promocional para agradar os pais

Nada melhor que uma viagem em família para aproximar pais e filhos. E se a ideia é surpreender no Dia dos Pais com um presente diferente, o Thermas Piratuba Park Hotel garante que o melhor destino é Piratuba, no Oeste de Santa Catarina. Para os dias 11, 12 e 13 de agosto, o hotel oferece diárias com preços promocionais, gastronomia diferenciada e atividades recreativas, além de uma completa infraestrutura de lazer. E de presente o Thermas Piratuba Park Hotel vai sortear um pai com uma hospedagem com pensão completa para casal.

“Surpreenda seu herói no fim de semana do Dia dos Pais” é o nome da campanha do Thermas Piratuba Park Hotel, que vai sortear uma diária para casal com pensão completa, em apartamento luxo. O papai sortudo que faturar o presente pode desfrutar da estadia até 20 de dezembro, exceto em datas comemorativas e feriados. A outra novidade é que, a partir de 1º de agosto, as tarifas do hotel estarão com valores promocionais a R$ 469,00 por casal, incluindo café da manhã, almoço e jantar.

No fim de semana do Dia dos Pais o hotel também vai realizar alguns festivais gastronômicos especiais. A programação começa na sexta-feira (dia 11), com os hóspedes sendo recepcionados com uma variedade de pratos da cozinha italiana, no Jantar Uma Viagem à Itália. No sábado (dia 12) acontece o Almoço à Brasiliana, com delícias de várias regiões do país. A noite os pais poderão se deliciar com o 17º Festival Noite Portuguesa, um dos festivais mais elogiados do Thermas Piratuba Park Hotel.

Almoço Dia dos Pais

O almoço do Dia dos Pais, no domingo (13), será recheado de delícias com o 24º Festival da Picanha, das 11h45 às 13h30. Além dos hóspedes, que tem o almoço incluso na hospedagem, o Thermas Piratuba Park Hotel também vai colocar à venda convites para os pais da região. Os convites saem a R$ 48,00 por pessoa e devem ser reservados antecipadamente, até 15h da sexta-feira (dia 11), pelo telefone (49) 3553-0000. O valor não inclui a consumação de bebidas.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou ainda no chat no site do hotel (www.thermaspiratubahotel.com.br/).

Serviço:

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.