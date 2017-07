Geral

Estrutura do Edifício Maringá é destacada por advogados de Londrina

Escrito por 27 Julho 2017 .

Sócios do escritório Maia Rocha de Londrina, que estiveram em Curitiba a trabalho, utilizaram a estrutura do prédio administrado pela CAA-PR

Antiga sede da OAB Paraná, o Edifício Maringá, adquirido e revitalizado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, oferece importante estrutura de apoio aos advogados, principalmente para os profissionais em início de carreira e os do interior do estado quando advogam na capital. Na última terça-feira (25), os irmãos William Maia Rocha da Silva e Diogo Maia Rocha da Silva, advogados de Londrina, usufruíram da estrutura do local para trabalhar em Curitiba.

“Para advogados de fora, como é o meu caso, o Edifício ficou muito bom. Eu o conheci antes da reforma, mas não tinha voltado depois de reinaugurado”, contou William Maia Rocha da Silva. “Como chegamos antes do nosso compromisso, utilizamos a estrutura do Edifício onde conseguimos descansar um pouco no Espaço Premium, adiantar nosso trabalho nos Escritórios Compartilhados e fazer uma reunião com o cliente. É tudo bem organizado e ajeitado, realmente ficou muito bom”, contou o advogado que ainda aproveitou para se consultar com a nutricionista que atende nos consultórios médicos do 7º andar.

“Foi muito gratificante saber da estrutura no local. Nos tribunais têm as salas da OAB, mas a estrutura do Edifício à nossa disposição me surpreendeu”, comentou Diogo Maia Rocha da Silva. “Eu tinha olhado a estrutura pela internet, mas pessoalmente me surpreendi. Fiz questão de passar em todos os ambientes para conhecer e foi gratificante saber que tem lugar para atuar e até descansar, além da localização que é muito boa. Relativamente perto dos tribunais, com translado do aeroporto que nos deixa na frente do Edifício. Tudo isso até nos motivou a atuar mais em Curitiba, não imaginava tamanha estrutura”, declarou Diogo.

ESTRUTURA: Reinaugurado em abril de 2015, o Edifício Maringá possui 12 andares, todos adequados para atender os advogados e dependentes estatutários. Além dos Escritórios Compartilhados, do Espaço Premium e dos Consultórios, também há salas de aula da Escola Superior de Advocacia (ESA), Espaço Cultura para exposições, café, salas de reuniões, biblioteca, espaço para eventos, além de abrigar a sede da OABPrev-PR.

Localizado na região central de Curitiba (Rua Cândido Lopes, nº 146), o Edifício Maringá foi sede da OAB Paraná por quase cinquenta anos. Após obras de revitalização e reforma, foi reaberto visando se tornar um ponto de apoio para os advogados paranaenses e seus dependentes, nas áreas profissional, cultural e de saúde.

Para otimizar o espaço, é elaborada uma agenda mensal com atividades rotineiras, como os ensaios do Coral da CAA e OAB Paraná, grupo de teatro e aulas de yoga, pilates e língua estrangeira, entre outras atividades. Os interessados em utilizar os Escritórios Compartilhados ou as Salas de Reuniões devem agendar com antecedência pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .