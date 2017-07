Geral

"Arraiá na Fazenda" teve muitas atrações

Escrito por 27 Julho 2017 .

Saborosos quitutes preparados na fazenda, sorteios e brincadeiras animaram os participantes

Brincadeiras, comidas típicas e uma linda fogueira para aquecer a noite fria foram os destaques da festa “Arraiá na Fazenda”, promovida pelo Hotel Fazenda das Araucárias no fim de semana. Seguindo a tradição das festas juninas, teve casamento caipira, dança de quadrilha, barraca do beijo, correio elegante, entre outras brincadeiras.

Os pratos servidos na festa foram preparados de maneira artesanal pela equipe da cozinha do hotel e também foram ponto alto na festa. Pinhão, milho assado, bolo de pamonha, doce de abóbora foram algumas das iguarias mais saboreadas pelos convidados.

Localizado a apenas 20 minutos de Curitiba, Hotel Fazenda das Araucárias é opção perfeita para relaxar, curtir a natureza e ainda praticar algum esporte de aventura. Situado em uma imensa área preservada, nos contrafortes da Serra do Mar, o hotel oferece aos visitantes uma paisagem privilegiada, clima fresco e agradável por conta da vegetação, além da possibilidade de se surpreender com a presença de animais silvestres.

Com acesso pela BR 277, em Piraquara, próximo ao pedágio da Concessionária Ecovia, o hotel funciona em antigo casarão de fazenda, reformado e adaptado para receber hóspedes com muito conforto. As amplas suítes acomodam até cinco pessoas e contam com aquecimento e banheiros equipados. As reservas podem ser feitas pelos telefones (41) 3322-2221 ou 99616-8188. Mais informações sobre tarifas, serviços disponíveis, taxas para pets, visualização das dependências do Hotel acesse http://fazendadasaraucarias.com.br.

Serviço

Hotel Fazenda das Araucárias

BR 277, km 62, Piraquara – Paraná

Site: http://fazendadasaraucarias.com.br

Telefone: (41) 3322-2221 / (41) 99616-8188

Email: atendimento@fazendadasaraucárias.com.br