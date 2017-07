Geral

Como deixar a casa mais quente e aconchegante

Escrito por 26 Julho 2017 .

Almofadas e mantas dão um ar quente ao ambiente

A estação mais esperada no ano chegou e a maioria das pessoas buscam itens decorativos, com o objetivo de aquecer os ambientes de casa. Para isso, é importante lembrar que, com pequenos truques, é possível driblar o frio, mantendo o ambiente aconchegante e aquecido. Que tal adequar a decoração da sua casa para receber o inverno sem perder o estilo?

As arquitetas Dieiny Kipper e Lízia Witzel selecionaram cinco opções decorativas para que o frio não seja um motivo de desconforto.

1 - Invista em lareiras ecológicas

Para quem não possui um cômodo com lareira, as portáteis e ecológicas são opções ótimas para deixar a sua sala ou quarto mais quentinhos nos dias frios.

2 - Mude os tecidos das cortinas

Opte por tecidos com sobreposições ou mais pesados, que evitam a passagem de ventos frios. São ideais para aquecer ambientes.

3 - Troque os tons das paredes

Invista em cores quentes. As arquitetas indicam tons de marrom, vermelho e terracota que trazem a sensação de calor.

4 - Aposte em objetos de decoração

A mudança de pequenos detalhes já deixa tudo mais quentinho: almofadas, tapetes, objetos de decoração em madeira ou com cores quentes, xales sobre o sofá, mantas enroladas dentro de cestos ou caixas .

5 - Iluminações fracas

As lâmpadas brancas costumam ser mais frias. A iluminação é fundamental para aquecer um ambiente. As lâmpadas com luzes amarelas deixam os espaços mais aconchegantes.