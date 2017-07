Geral

Gastos com animais de estimação

Escrito por 26 Julho 2017 .

Quanto e como gastar com seu animal de estimação

O educador financeiro Reinaldo Domingos orienta como os donos de pets podem organizar o orçamento com consciência.

Quanto gastar?

Não há certo ou errado nessa questão; o valor gasto é proporcional a condição financeira, claro. O ideal é que no orçamento mensal estejam priorizados os sonhos da pessoa ou família e que o padrão de vida – inclusive do animal de estimação – seja readequado após a poupança mensal para os objetivos de curto, médio e longo prazo.

Com o que gastar?

É crucial suprir as necessidades básicas do animal. Alimentação adequada, higienização, vacinas e remédios, além, é claro, da atenção e cuidado do dono, são imprescindíveis. Por isso, antes de considerar ter um animal de estimação, é preciso conhecer os gastos e verificar se caberão no orçamento.