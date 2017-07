Geral

Palavras como elementos na decoração

Escrito por 26 Julho 2017 .

Ler uma frase que tem a ver com a sua essência e identidade traz uma boa sensação

As palavras têm poder. Elas são capazes de transformar situações, verbalizar sentimentos e pensamentos. Na moda, como herança da década de 90, as frases dominam os looks. A decoração com frases traz um tom intimista e personalizado e reflete de forma criativa e bem humorada a personalidade de quem habita aquela morada.

“A tendência de usar objetos com frases vem do desejo de externar cada vez mais os sentimentos e desejos pessoais. Usá-los na decoração transmite a todos ao redor o poder dessas palavras”, confirmam a designer de produtos Miriam Gatti e a arquiteta Gabriela Brasil, sócias-proprietárias da loja especializada em produtos para a casa e presentes Oca Criativa.

A arquiteta Carmen Calixto destaca que as frases têm o poder de nos remeter a pensamentos que trazem bem-estar: “Ler uma frase que tem a ver com a sua essência e identidade traz uma boa sensação. Acredito que usar frases ou palavras na decoração virou tendência por trazer esse tipo de sensação à tona”, explica.

A também arquiteta Ana Lívia Werdine lembra que, se bem empregado, esse recurso pode ser lançado em qualquer cômodo. “Essa solução cabe em um quarto, lavabo, sala até em uma cozinha. É uma forma mais clara de expor a personalidade da pessoa que ali vive e muitas vezes agrega leveza aos ambientes de forma bem democrática”, garante.