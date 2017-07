Geral

Pisos exigem cuidados durante execução de obras

Escrito por 26 Julho 2017 .

Na etapa final da obra, durante a instalação dos acabamentos, surge aquele imprevisto: a proteção do piso não está mais no lugar, ferramentas e produtos estão espalhados e fatalmente o novo revestimento – recém-instalado – foi danificado.

Segundo o arquiteto Marcelo Rosset, os problemas mais recorrentes em reformas e construções são manchas nos revestimentos aplicados no chão, principalmente no momento da pintura da parede - já que a tinta pode acabar caindo e manchando o piso; além de quebras e rachaduras das placas, muito comuns devido ao tráfego diferente de materiais e pessoas.

Para evitar estes transtornos é importante certificar-se que o piso esteja protegido da melhor forma possível, estando completamente coberto. Já existem no mercado produtos específicos para proteger os revestimentos na hora da reforma. São produtos dedicados a solucionar a proteção de superfícies e objetos expostos a possíveis danos, focando em minimizar problemas e custos adicionais durante obras.

Também sào indicados para proteção de pisos refinados com a integração do papel kraft impermeável ao plástico bolha de alta resistência, que evita desgastes, danificação química (respingos de tingas, gesso, argamassa, etc) ou mecânica (pequenas quedas) e quedas acidentais (o produto adere ao piso e não escorrega com facilidade). Para proteger todos os cantos, o produto conta ainda com uma fita adesiva nas extremidades, facilitando a utilização, manuseio e forração uniforme.