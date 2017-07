Geral

Empresas oferecem seguros para imóveis na planta

Clientes podem contratar até três seguros quando compram imóvel na planta

Construtoras e incorporadoras que trabalham com financiamentos imobiliários oferecem pelo menos três seguros para imóveis comprados na planta e adquiridos pela linha de crédito Apoio à Produção, que estabelece rigorosa análise jurídica e de engenharia para sua concessão. Esta foi uma das maneiras que o setor imobiliário adotou para elevar a rentabilidade, por causa da retração na economia brasileira, aumento dos custos puxados pela inflação e a estagnação ou queda no preço de apartamentos.

De acordo com Rafael Henrique Rosa, sócio da ATR Incorporadora, com sede em São José dos Pinhais, hoje não existem linhas de crédito para facilitar as condições das construtoras na hora de oferecer seguros. “Este é um investimento a ser feito previamente e deve compor os orçamento e análises de viabilidade dos empreendimentos, principalmente dos imóveis vendidos na planta”, explica. Para este tipo de comercialização, a ATR contrata os três seguros: Seguro Garantia Pós Entrega da Obra (SGPE), Executante Construtor - Término de Obra (ECTO) e - Risco de Engenharia (SRE). As seguradoras que oferecem as modalidades devem estar regulares perante a Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Em relação ao conhecimento do comprador sobre os seguros, Rafael Rosa coloca que os clientes da ATR são informados quanto ao assunto. “Aliás, esta é uma das grandes vantagens da linha de Apoio à Produção e costuma ser vista com bons olhos no momento do fechamento da venda, pois garante que a obra será finalizada e com a qualidade prometida. Esta é a principal preocupação de quem compra um imóvel na planta”, destaca.

Por isso, antes de adquirir um imóvel na planta, o comprador deve conhecer os empreendimentos anteriores da construtora para verificar o padrão de acabamento e certificar-se de que toda documentação referente à legalização e liberação da obra está aprovada. O sócio da incorporadora assinala que existem outras vantagens da compra na planta como, por exemplos, maior valorização do imóvel e possibilidade de parcelamento da entrada.

Segundo Rafael Rosa, o comprador que adquire na planta um imóvel enquadrado no crédito Apoio à Produção consegue ter benefícios e anular os riscos, “é um excelente negócio”, coloca.

Tipos de seguros

SGPE – este contrato de seguro garante a indenização pelos prejuízos decorrentes da inexecução, dentro do prazo acordado, das ações corretivas apontadas a construtoras e necessárias para a correção da disfunção ocorrida por responsabilidade da mesma. A cobertura cobre danos oriundos da má execução da obra e defeitos dos materiais incorporados (esquadrias, portas, janelas, pisos, revestimentos cerâmicos, instalações elétricas e hidráulicas, fissuras e trincas em alvenaria não estrutural) que cause danos na edificação após a entrega do imóvel. É um seguro que garante o atendimento das manutenções corretivas necessárias no apartamento depois de entregue, caso a construtora venha a faltar quando solicitado algum conserto.

ECTO - este seguro garante ao comprador do apartamento a retomada da obra sinistrada e a contratação de um construtor substituto para que este conclua as obras do empreendimento habitacional que está coberto. Caso a construtora por algum motivo abandone a obra antes da sua finalização, a seguradora cuidará para que esta obra seja finalizada por outra construtora habilitada.

SER - este seguro cobre as perdas ou danos ocasionados pelos riscos referentes às obras civis em construção de implantação do condomínio. Entre os possíveis danos estão erro de projeto, despesas de salvamento e contenção de sinistros, desentulho, despesas extraordinárias, responsabilidade civil geral e cruzada, equipamentos de escritório, equipamentos eletrônicos/ informática, honorários de peritos. Traz a garantia de que o comprador será indenizado no caso de algum erro de engenharia ou projeto venha a prejudicar o apartamento ou a conclusão deste.