Thermas Piratuba Park Hotel comemora sucesso da campanha de férias e anuncia ação para Dia dos Pais

Escrito por 25 Julho 2017 .

Pacotes para casal fechados até o dia 31 de julho contam um super desconto, para tornar ainda mais atrativa a visita à cidade conhecida como paraíso das águas termais

Com uma alta taxa de ocupação neste período de férias escolares, o Thermas Piratuba Park Hotel comemora o sucesso da campanha “Férias de Julho 2017”, que tem levado inúmeras famílias a conhecer a cidade considerada paraíso das águas termais. As brincadeiras coordenadas pela equipe de recreação mantêm as crianças em atividade ao longo do dia e, tanto para elas quanto para os adultos, as piscinas de águas aquecidas ajudam a espantar o clima frio de inverno.

A equipe de recreação vem desenvolvendo ao longo do mês atividades como caminhadas matinais, brincadeiras no gramado, oficinas de brinquedos e artes, atividades aquáticas, gincanas, hidroginástica e hidrodança, caças ao tesouro, bailinhos, campeonatos e desafios. Até os adultos são chamados para se envolverem nas brincadeiras, tornando a hospedagem um agradável momento em família.

Para os hóspedes, outro ponto alto da estadia no Thermas Piratuba Park Hotel é a gastronomia. Diariamente a equipe de colaboradores do Restaurante Espaço Jardim Gourmet se empenha em oferecer, do café ao jantar, pratos variados e bem elaborados, para garantir a todos um período de férias inesquecível.

Campanha Dia dos Pais

A próxima campanha do hotel é focada no Dia dos Pais, que além de promoção nos valores da estadia, também conta com Festivais Gastronômicos especiais. Com um super desconto, as diárias chegam ao valor de R$ 449,00 para casal, incluindo café da manhã, almoço e jantar. Os pacotes são válidos exclusivamente até o dia 31 de julho, em apartamento luxo e para compra de no mínimo duas diárias.

É possível conhecer toda a infraestrutura e pacotes promocionais do Thermas Piratuba Park Hotel no site, que disponibiliza chat para que os viajantes tirem todas as dúvidas. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (49) 3553-0000 ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 – Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.