Vice-presidente destaca benefícios da CAA-PR para novos advogados

Escrito por 21 Julho 2017 .

Solenidade de compromisso coletivo foi realizada na quarta-feira (19), no auditório da OAB Paraná

A vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Daniela Ballão Ernlund, participou na quarta-feira (19), da solenidade de compromisso coletivo de 69 novos advogados na sede da OAB Paraná, em Curitiba. A solenidade foi presidida pela secretária-geral da Seccional, Marilena Winter, e contou com a presença do presidente da Subseção da OAB em São José dos Pinhais, Jaiderson Rivarola.



Na mensagem de boas vindas aos novos advogados, Daniela Ballão Ernlund destacou a importância da VII Conferência Estadual da Advocacia OAB PR, que vai acontecer de 2 a 4 de agosto, em Curitiba. “É um evento importante que a Caixa está patrocinando e trabalhando efetivamente na organização ao lado da diretoria da OAB. Com o tema ‘Justiça em crise’, a conferência promoverá debates relevantes para toda a advocacia”, afirmou a vice-presidente.



Os trabalhos da atual diretoria em benefício dos advogados e o recém lançamento do aplicativo CAA-PR para smartphones também foram abordados pela vice-presidente. “Além dos benefícios estatutários que a Caixa oferece trabalhamos para oferecer benefícios com qualidade, que representam um retorno financeiro para os advogados. O aplicativo Caixa, onde os advogados podem ter acesso a todas informações sobre os convênios e benefícios, já está no ar e é um sucesso absoluto”, comentou Daniela Ballão Ernlund.



Outro ponto destacado pela vice-presidente foi o convênio com a Corrida de Rua de São José dos Pinhais - Etapa Dia dos Pais. “Fechamos este convênio para que, por meio do subsídio da CAA-PR, os advogados participem com desconto na inscrição, corram e promovam a saúde através do esporte”, completou Daniela Ballão.