Geral

APEP divulga ganhadores de pacote para Congresso Nacional de Procuradores

Escrito por 19 Julho 2017 .

Além de oito pacotes completos, APEP vai custear a inscrição para os demais associados que demonstraram interesse em participar do maior evento nacional da Advocacia Pública

Nesta segunda-feira (17), a APEP realizou o sorteio de oito pacotes completos, incluindo inscrição, passagem e hospedagem, para associados participarem do XLIII Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF, que acontece de 11 a 14 de setembro deste ano, em São Paulo, capital.

Para o benefício concedido pela APEP, foi dada preferência aos quatro associados que inscreveram tese para defender durante o Congresso: Diogo Luiz Cordeiro Rodrigues, Thiago Simões Pessoa, Fernando Alcântara Castelo e Dayana de Carvalho Uhdre. No sorteio de mais quatro pacotes completos, realizado entre os demais associados inscritos, os ganhadores foram: Rodrigo Tourinho Dantas, Michael Junior Ferreira dos Santos, Rodolfo Faiçal Couto e Paulo Roberto Adão Filho.

“Em função da quantidade de inscritos no sorteio, além dos pacotes completos, a diretoria da Associação deliberou por custear a inscrição no Congresso para os demais associados que manifestaram interesse em participar de tão importante evento da Advocacia Pública”, ressalta o presidente Eroulths Cortiano Junior. Os inscritos devem confirmar o interesse até o dia 26 de julho, na secretaria da APEP, pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou telefone (41) 3338-8083.

CONGRESSO: A 43ª edição do evento promovido pela ANAPE, neste ano em parceria com a APESP, tem como tema central “Reflexões e Desafios da Advocacia Pública para a Superação da Crise do País e para o Fortalecimento da Democracia”. Mais informações, inscrições e a programação completa estão disponíveis no site www.congressoprocuradores.com.br.