Última semana para desfrutar do Festival Sabores do Litoral

Escrito por 17 Julho 2017 .

Evento que reúne 31 estabelecimentos do litoral segue com pratos exclusivos e promoções especiais até o dia 23 de julho

Resta apenas mais uma semana para desfrutar pratos exclusivos e descontos especiais do 7º Festival Sabores do Litoral, evento realizado de 7 a 23 de julho. Promovido pela Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná (Adetur) e concessionária Ecovia Caminho do Mar, o Festival Sabores do Litoral reúne este ano 31 estabelecimentos, entre restaurantes, hotéis e pousadas.

Criado com objetivo de aumentar o fluxo de turistas na região na baixa temporada, o Festival conta com patrocínio da Sanepar, Fecomércio e Fomento Paraná, além do apoio do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA), Sebrae PR, Electrolux, Gazeta do Povo, Mundo Livre Fm e Ilha do Mel Fm. A principal novidade do Festival Sabores do Litoral este ano é que os restaurantes participantes criaram pratos exclusivos, com preço único de R$ 69,90 por prato, para duas pessoas. Já os hotéis e pousadas participantes oferecem descontos nas diárias a partir de 20%.

Conhecida por valorizar ingredientes locais no preparo de seus pratos, a Cantina Casa Verde, de Antonina, participa do Festival Sabores do Litoral desde a primeira edição. A casa, comandada pelo casal Gleisi Catani e André Furlaneto, junto com a filha Juliana, criou para o evento um prato vegetariano cuja estrela principal é o Palmito Pupunha, espécie que ganhou grande projeção na agricultura litorânea contribuindo, inclusive, para preservação da Mata Atlântica.

O prato Caldeirada de Palmito da Cantina Casa Verde equilibra os sabores da pupunha e do queijo coalho com tomate, cebola, cenoura e pimentões, toque de água de coco, suco de laranja e gengibre. Para o chef André Furlaneto, o Festival Sabores do Litoral é uma oportunidade de apresentar a proposta do restaurante e atrair mais clientes.

Além do ambiente aconchegante e de uma equipe bem treinada, a Cantina Casa Verde oferece pratos tradicionais como o Barreado, criações que valorizam os ingredientes locais e pratos que se inspiram na gastronomia italiana. Um dos destaques da casa no momento é a Sequência Ítalo-Caiçara, com uma entrada, três pratos principais e sobremesa, no valor de R$ 72,00 por pessoa. Só a entrada já encanta pelos sabores, com um Ceviche de Pupunha, com toque de manga verde, Caldinho de Peixe, Carne de tigre feita com siri e broa, além de uma Cestinha de camarão com Praliné. A Cantina Casa Verde está localizada na Travessa Marinho de Souza Pinto, 34, Centro de Antonina.

Para ver as informações sobre o Festival e programar seu passeio acesse www.saboresdolitoral.com.br ou curta a página do evento no Facebook www.facebook.com.br/saboresdolitoral.