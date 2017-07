Geral

Juiz federal do Paraná será homenageado em Brasília pelo STJ

Escrito por 17 Julho 2017 .

O juiz federal Manoel de Oliveira Franco Sobrinho (1916-2002) será homenageado em solenidade comemorativa dos 50 anos (Jubileu de Ouro) de nomeação dos primeiros juízes federais após a reinstalação da Justiça Federal no Brasil, pelo presidente Castelo Branco, em 1967, e que havia sido extinta no governo de Getúlio Vargas. A cerimônia será realizada no dia 7 de agosto, às 14 horas, na sede do Conselho da Justiça Federal, em Brasília.

Magistrado e cidadão, jornalista e escritor, professor e deputado federal, servidor público e advogado, Manoel de Oliveira Franco Sobrinho era um homem múltiplo. Ilustre paranaense desempenhou suas atividades com profunda dedicação, honestidade, dignidade, competência, paixão, protagonismo, ardor cívico e incansável defesa das causas paranistas. Ao longo de seus 86 anos de vida se consagrou em face de tudo que pensou e fez em todos os ofícios que escolheu exercer.

Em 2002, o juiz foi homenageado pela Justiça Federal no Paraná. O prédio, no bairro Ahú, em Curitiba, recebeu o nome do ilustre paranaense: “Foro Federal Manoel de Oliveira Franco Sobrinho”.

Serviço

Cerimônia em homenagem ao Jubileu de Ouro da nomeação dos primeiros juízes federais no Brasil

Dia: 7 de agosto, às 14 horas

Local: Conselho da Justiça Federal, em Brasília