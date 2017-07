Geral

Campanha da Saúde Ocular em Londrina começa na próxima semana

Escrito por 14 Julho 2017 .

Em parceira com o Instituto da Visão Dr. Leonardo, ação da CAA-PR oferece consultas e exames a preços especiais para advogados

Visando a saúde e bem-estar dos advogados, a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná e a OAB Londrina promovem, no período de 18 de julho a 2 de agosto, a Campanha da Saúde Ocular. A ação, que integra o projeto Saúde em Foco da CAA-PR, realizada em parceria com o Instituto da Visão Dr. Leonardo, oferece consultas e exames para advogados regularmente inscritos na OAB Paraná com custo de apenas R$ 30,00 por procedimento.

Durante o período da campanha, além de consulta, será possível realizar exames de refração, tonometria, fundoscopia e mapeamento da retina. Os interessados devem fazer o agendamento, a partir do dia 14 de julho, pelo site www.caapr.org.br/saudeocularlondrina/.

O atendimento, limitado a 100 agendamentos, será de segunda-feira a sábado, no Instituto da Visão, que já foi parceiro da CAA-PR na ação de saúde ocular realizada no ano passado, localizado na região central de Londrina (Av. Senador Souza Naves, 751). Como alguns exames exigem a dilatação da pupila, que podem afetar temporariamente a visão, é recomendável que o paciente esteja acompanhado.

Mais informações pelos telefones (43) 3322-2044, com Rose, ou (41) 3250-5800, na secretaria da CAA-PR.